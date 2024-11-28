https://ria.ru/20241128/putin-1986279811.html

Путин выразил опасения о безопасности Трампа

Путин выразил опасения о безопасности Трампа - РИА Новости, 28.11.2024

Путин выразил опасения о безопасности Трампа

Президент России Владимир Путин выразил опасения, что избранный на должность президента США Дональд Трамп все еще не в безопасности. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:10

2024-11-28T17:10

2024-11-28T17:22

в мире

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил опасения, что избранный на должность президента США Дональд Трамп все еще не в безопасности."Больше всего... поразило даже не то, что в отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы, абсолютно нецивилизованные, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности", — сказал он.

https://ria.ru/20241128/putin-1986282639.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин