Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил опасения о безопасности Трампа - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 28.11.2024 (обновлено: 17:22 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986279811.html
Путин выразил опасения о безопасности Трампа
Путин выразил опасения о безопасности Трампа - РИА Новости, 28.11.2024
Путин выразил опасения о безопасности Трампа
Президент России Владимир Путин выразил опасения, что избранный на должность президента США Дональд Трамп все еще не в безопасности. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:10
2024-11-28T17:22
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986275755_85:0:2867:1565_1920x0_80_0_0_707ddcea09bab7aa6d5a05b98504a3e1.jpg
АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил опасения, что избранный на должность президента США Дональд Трамп все еще не в безопасности."Больше всего... поразило даже не то, что в отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы, абсолютно нецивилизованные, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности", — сказал он.
https://ria.ru/20241128/putin-1986282639.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986275755_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_16896f0d167fdbbc6623a370381db6d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Путин выразил опасения о безопасности Трампа

Путин заявил, что Трамп все еще не в безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил опасения, что избранный на должность президента США Дональд Трамп все еще не в безопасности.
"Больше всего... поразило даже не то, что в отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы, абсолютно нецивилизованные, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин извинился перед Меркель за эпизод со встречей с собакой
Вчера, 17:17
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала