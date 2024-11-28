https://ria.ru/20241128/putin-1986279339.html
Европу опустили нижу плинтуса, заявил Путин
Европу опустили нижу плинтуса, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Европу опустили нижу плинтуса, заявил Путин
Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый центр мировой политики, "пляшет под дудку США", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:08
2024-11-28T17:08
2024-11-28T17:12
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый центр мировой политики, "пляшет под дудку США", заявил президент России Владимир Путин."Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый политический суверенный центр мировой политики. Под дудку американской администрации пляшет "польку-бабочку" только так, по первому свистку, даже в ущерб себе", - заявил Путин журналистам.
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европа, россия, владимир путин, в мире
Европа, Россия, Владимир Путин, В мире
Европу опустили нижу плинтуса, заявил Путин
Путин: Европа перестала существовать как независимый центр принятия решений