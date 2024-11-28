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Европу опустили нижу плинтуса, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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17:08 28.11.2024 (обновлено: 17:12 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986279339.html
Европу опустили нижу плинтуса, заявил Путин
Европу опустили нижу плинтуса, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Европу опустили нижу плинтуса, заявил Путин
Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый центр мировой политики, "пляшет под дудку США", заявил президент России Владимир... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:08
2024-11-28T17:12
европа
россия
владимир путин
в мире
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый центр мировой политики, "пляшет под дудку США", заявил президент России Владимир Путин."Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый политический суверенный центр мировой политики. Под дудку американской администрации пляшет "польку-бабочку" только так, по первому свистку, даже в ущерб себе", - заявил Путин журналистам.
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европа, россия, владимир путин, в мире
Европа, Россия, Владимир Путин, В мире
Европу опустили нижу плинтуса, заявил Путин

Путин: Европа перестала существовать как независимый центр принятия решений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый центр мировой политики, "пляшет под дудку США", заявил президент России Владимир Путин.
"Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый политический суверенный центр мировой политики. Под дудку американской администрации пляшет "польку-бабочку" только так, по первому свистку, даже в ущерб себе", - заявил Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин заявил о готовности к диалогу с США
Вчера, 17:09
 
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