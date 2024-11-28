https://ria.ru/20241128/putin-1986277392.html
Путин заявил о готовности России возобновлять отношения с Европой
Путин заявил о готовности России возобновлять отношения с Европой - РИА Новости, 28.11.2024
Путин заявил о готовности России возобновлять отношения с Европой
Россия готова возобновлять отношения с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:03
2024-11-28T17:03
2024-11-28T17:18
в мире
россия
европа
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия готова возобновлять отношения с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин."Я надеюсь, что все-таки это когда-то пройдёт, и отношения с Европой в целом, с отдельными государствами европейскими, у нас восстановится, в этом заинтересованы и Россия, и наши европейские партнёры. Они не меньше, если не больше, в этом заинтересованны, может быть, даже больше", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20241128/putin-1986279609.html
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в мире, россия, европа, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Владимир Путин
Путин заявил о готовности России возобновлять отношения с Европой
Путин: Россия готова возобновлять отношения с Европой