https://ria.ru/20241128/putin-1986277392.html

Путин заявил о готовности России возобновлять отношения с Европой

Путин заявил о готовности России возобновлять отношения с Европой - РИА Новости, 28.11.2024

Путин заявил о готовности России возобновлять отношения с Европой

Россия готова возобновлять отношения с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:03

2024-11-28T17:03

2024-11-28T17:18

в мире

россия

европа

владимир путин

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия готова возобновлять отношения с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин."Я надеюсь, что все-таки это когда-то пройдёт, и отношения с Европой в целом, с отдельными государствами европейскими, у нас восстановится, в этом заинтересованы и Россия, и наши европейские партнёры. Они не меньше, если не больше, в этом заинтересованны, может быть, даже больше", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20241128/putin-1986279609.html

россия

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в мире, россия, европа, владимир путин