https://ria.ru/20241128/putin-1986276494.html
Путин рассказал об использовании дронов в зоне СВО
Путин рассказал об использовании дронов в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал об использовании дронов в зоне СВО
Дроны используются и Украиной, и Россией в ходе специальной военной операции, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:02
2024-11-28T17:02
2024-11-28T17:02
специальная военная операция на украине
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казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Дроны используются и Украиной, и Россией в ходе специальной военной операции, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "Дроны используются сейчас с обеих сторон очень активно. Очень активно сейчас используются и вооруженными силами Украины. У нас все-таки больше применение дронов, но и с той стороны применяют не мало", - сказал Путин. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241128/putin-1986275515.html
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в мире, украина, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин рассказал об использовании дронов в зоне СВО
Путин: дроны в зоне СВО используют и Украина, и Россия