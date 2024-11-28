https://ria.ru/20241128/putin-1986276494.html

Путин рассказал об использовании дронов в зоне СВО

Путин рассказал об использовании дронов в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2024

Путин рассказал об использовании дронов в зоне СВО

Дроны используются и Украиной, и Россией в ходе специальной военной операции, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:02

2024-11-28T17:02

2024-11-28T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Дроны используются и Украиной, и Россией в ходе специальной военной операции, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "Дроны используются сейчас с обеих сторон очень активно. Очень активно сейчас используются и вооруженными силами Украины. У нас все-таки больше применение дронов, но и с той стороны применяют не мало", - сказал Путин. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241128/putin-1986275515.html

украина

россия

казахстан

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в мире, украина, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев