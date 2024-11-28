Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об использовании дронов в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/putin-1986276494.html
Путин рассказал об использовании дронов в зоне СВО
Путин рассказал об использовании дронов в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал об использовании дронов в зоне СВО
Дроны используются и Украиной, и Россией в ходе специальной военной операции, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:02
2024-11-28T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_0:72:3146:1842_1920x0_80_0_0_94a2f106c4512b2b6b93708fb653e0ac.jpg
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Дроны используются и Украиной, и Россией в ходе специальной военной операции, заявил журналистам президент России Владимир Путин. "Дроны используются сейчас с обеих сторон очень активно. Очень активно сейчас используются и вооруженными силами Украины. У нас все-таки больше применение дронов, но и с той стороны применяют не мало", - сказал Путин. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241128/putin-1986275515.html
украина
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979754015_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_12a6e102b3e7d47765909f2ab58a8377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин рассказал об использовании дронов в зоне СВО

Путин: дроны в зоне СВО используют и Украина, и Россия

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Дроны используются и Украиной, и Россией в ходе специальной военной операции, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
"Дроны используются сейчас с обеих сторон очень активно. Очень активно сейчас используются и вооруженными силами Украины. У нас все-таки больше применение дронов, но и с той стороны применяют не мало", - сказал Путин.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
Путин рассказал о случае с Меркель и его собакой Кони - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин рассказал о встрече с Меркель
Вчера, 16:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала