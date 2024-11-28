https://ria.ru/20241128/putin-1986276258.html
Путин прокомментировал события в Грузии
Путин прокомментировал события в Грузии - РИА Новости, 28.11.2024
Путин прокомментировал события в Грузии
У России нет никаких отношений с руководством Грузии, происходящие там события во время выборов вызывали удивление, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:01
2024-11-28T17:01
2024-11-28T17:01
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. У России нет никаких отношений с руководством Грузии, происходящие там события во время выборов вызывали удивление, заявил президент РФ Владимир Путин. "Когда события в Грузии начались, я честно говоря, с удивлением на это все смотрел и наблюдал. У нас нет с ними отношений, с руководством Грузии, причем никаких", - сказал Путин журналистам. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241128/putin-1986268044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, россия, владимир путин, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, Россия, Владимир Путин, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
Путин прокомментировал события в Грузии
Путин заявил, что у России нет никаких отношений с руководством Грузии