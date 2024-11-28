Рейтинг@Mail.ru
Путин допустил появление у России новых чипов для дронов - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 28.11.2024 (обновлено: 17:04 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986271114.html
Путин допустил появление у России новых чипов для дронов
Путин допустил появление у России новых чипов для дронов - РИА Новости, 28.11.2024
Путин допустил появление у России новых чипов для дронов
Появление у России новых чипов для дронов, используемых в зоне боевых действий на Украине, возможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:50
2024-11-28T17:04
технологии
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Появление у России новых чипов для дронов, используемых в зоне боевых действий на Украине, возможно, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается контекста новых чипов и другой техники для использования дронов, это возможно… Появятся новые чипы, это возможно", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20241128/putin-1986277392.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, владимир путин, россия, украина
Технологии, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина
Путин допустил появление у России новых чипов для дронов

Путин допустил появление у РФ новых чипов для дронов, используемых в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Появление у России новых чипов для дронов, используемых в зоне боевых действий на Украине, возможно, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается контекста новых чипов и другой техники для использования дронов, это возможно… Появятся новые чипы, это возможно", - сказал Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Путин заявил о готовности России возобновлять отношения с Европой
Вчера, 17:03
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала