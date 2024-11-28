https://ria.ru/20241128/putin-1986271114.html

Путин допустил появление у России новых чипов для дронов

Путин допустил появление у России новых чипов для дронов - РИА Новости, 28.11.2024

Путин допустил появление у России новых чипов для дронов

Появление у России новых чипов для дронов, используемых в зоне боевых действий на Украине, возможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:50

2024-11-28T16:50

2024-11-28T17:04

технологии

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Появление у России новых чипов для дронов, используемых в зоне боевых действий на Украине, возможно, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается контекста новых чипов и другой техники для использования дронов, это возможно… Появятся новые чипы, это возможно", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20241128/putin-1986277392.html

россия

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2024

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технологии, владимир путин, россия, украина