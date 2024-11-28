https://ria.ru/20241128/putin-1986271026.html
Путин оценил работу российских военнослужащих в зоне СВО
Путин оценил работу российских военнослужащих в зоне СВО - РИА Новости, 28.11.2024
Путин оценил работу российских военнослужащих в зоне СВО
Российские военнослужащие научились реагировать молниеносно на изменения в зоне боевых действий СВО, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:50
2024-11-28T16:50
2024-11-28T17:05
владимир путин
безопасность
россия
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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие научились реагировать молниеносно на изменения в зоне боевых действий СВО, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин."Наши военнослужащие, наши ребята научились реагировать почти молниеносно, причем прямо на месте. Очень много в зоне боевых действий пришло людей с очень хорошим образованием", - сказал он.Путин добавил, что когда получает или слушает устные доклады, удивляется, что в зоне боевых действий, рискуя собой, оказались люди с очень хорошей инженерной подготовкой и прямо на месте чудеса совершают".
https://ria.ru/20241128/putin-1986271956.html
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владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин оценил работу российских военнослужащих в зоне СВО
Путин заявил, что ВС России научились быстро реагировать на изменения в ходе СВО