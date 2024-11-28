https://ria.ru/20241128/putin-1986268044.html

Россия не лезет во внутренние дела стран бывшего СССР, заявил Путин

Россия не лезет во внутренние дела стран бывшего СССР, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Россия не лезет во внутренние дела стран бывшего СССР, заявил Путин

Несмотря на многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза, Россия не лезет в их внутренние дела, в том числе дела Грузии, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:44

2024-11-28T16:44

2024-11-28T16:52

ссср

грузия

россия

владимир путин

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Несмотря на многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза, Россия не лезет в их внутренние дела, в том числе дела Грузии, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза, - контактов много и влияние, наверное, есть взаимное со стороны России в Грузию и оттуда на Россию - на официальном уровне мы не вмешиваемся во внутриполитический процесс, не лезем вообще, не дотрагиваемся до этого", - заявил Путин журналистам.

https://ria.ru/20241128/odkb-1986241901.html

ссср

грузия

россия

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2024

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ссср, грузия, россия, владимир путин