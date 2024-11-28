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Россия не лезет во внутренние дела стран бывшего СССР, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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16:44 28.11.2024 (обновлено: 16:52 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986268044.html
Россия не лезет во внутренние дела стран бывшего СССР, заявил Путин
Россия не лезет во внутренние дела стран бывшего СССР, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Россия не лезет во внутренние дела стран бывшего СССР, заявил Путин
Несмотря на многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза, Россия не лезет в их внутренние дела, в том числе дела Грузии, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:44
2024-11-28T16:52
ссср
грузия
россия
владимир путин
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Несмотря на многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза, Россия не лезет в их внутренние дела, в том числе дела Грузии, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза, - контактов много и влияние, наверное, есть взаимное со стороны России в Грузию и оттуда на Россию - на официальном уровне мы не вмешиваемся во внутриполитический процесс, не лезем вообще, не дотрагиваемся до этого", - заявил Путин журналистам.
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ссср, грузия, россия, владимир путин
СССР, Грузия, Россия, Владимир Путин
Россия не лезет во внутренние дела стран бывшего СССР, заявил Путин

Путин заявил, что Россия не лезет во внутренние дела стран бывшего СССР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям российских СМИ в Астане
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Несмотря на многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза, Россия не лезет в их внутренние дела, в том числе дела Грузии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза, - контактов много и влияние, наверное, есть взаимное со стороны России в Грузию и оттуда на Россию - на официальном уровне мы не вмешиваемся во внутриполитический процесс, не лезем вообще, не дотрагиваемся до этого", - заявил Путин журналистам.
Президент РФ Владимир Путин ина заседании в широком составе Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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