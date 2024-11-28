https://ria.ru/20241128/putin-1986266229.html

Россия всегда открыта для контактов с другими странами, заявил Путин

Россия всегда открыта для контактов с другими странами, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Россия всегда открыта для контактов с другими странами, заявил Путин

Россия всегда открыта для контактов с другими странами и никогда от них не отказывалась, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:39

2024-11-28T16:39

2024-11-28T16:58

россия

германия

казахстан

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олаф шольц

касым-жомарт токаев

в мире

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия всегда открыта для контактов с другими странами и никогда от них не отказывалась, сказал президент России Владимир Путин."Как вы знаете, мы всегда открыты для контактов, мы никогда не отказывались, в том числе и я не отказывался от таких контактов, и если желание есть - мы всегда открыты", - заявил Путин во время общения с журналистами по поводу общения с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241128/putin-1986273858.html

россия

германия

казахстан

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россия, германия, казахстан, владимир путин, олаф шольц, касым-жомарт токаев, в мире