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Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 28.11.2024
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16:39 28.11.2024 (обновлено: 17:39 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986265760.html
Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 28.11.2024
Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля
Ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:39
2024-11-28T17:39
экономика
владимир путин
астана
россия
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АСТАНА, 28 ноя – РИА новости. Ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет, сообщил президент РФ Владимир Путин."На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет", - заявил журналистам Путин.
https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984607606.html
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Путин: "Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет"
Путин: "Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет"
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экономика, владимир путин, астана, россия
Экономика, Владимир Путин, Астана, Россия
Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Путин заявил, что ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет

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АСТАНА, 28 ноя – РИА новости. Ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет", - заявил журналистам Путин.
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ЭкономикаВладимир ПутинАстанаРоссия
 
 
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