https://ria.ru/20241128/putin-1986265760.html

Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля - РИА Новости, 28.11.2024

Путин прокомментировал ситуацию с курсом рубля

Ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:39

2024-11-28T16:39

2024-11-28T17:39

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АСТАНА, 28 ноя – РИА новости. Ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет, сообщил президент РФ Владимир Путин."На мой взгляд, ситуация под контролем, и оснований для паники совершенно точно нет", - заявил журналистам Путин.

https://ria.ru/20241119/nabiullina-1984607606.html

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Путин: "Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет" Путин: "Ситуация с курсом рубля под контролем, поводов для паники нет" 2024-11-28T16:39 true PT2M03S

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экономика, владимир путин, астана, россия