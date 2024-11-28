https://ria.ru/20241128/putin-1986265349.html

Путин пригрозил ответными мерами в случае передачи Киеву ядерного оружия

Путин пригрозил ответными мерами в случае передачи Киеву ядерного оружия - РИА Новости, 28.11.2024

Путин пригрозил ответными мерами в случае передачи Киеву ядерного оружия

Россия будет использовать все имеющиеся средства, если у Украины появится ядерное оружие, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:37

2024-11-28T16:37

2024-11-28T18:53

россия

киев

в мире

украина

владимир путин

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986271287_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_72ccbe7fdc2956ddcddc8469dd4f83c7.jpg

АСТАНА, 28 ноя — РИА Новости. Россия будет использовать все имеющиеся средства, если у Украины появится ядерное оружие, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан."Как вы думаете на уровне здравого смысла? Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все — я хочу это подчеркнуть — именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом", — сказал глава государства журналистам.Он подчеркнул, что армия будет отвечать на все акты агрессии в свой адрес, для каждой цели есть свой инструмент."Как и когда, каким оружием — это будет зависеть от тех объектов поражения, которые будет выбирать Генеральный штаб Министерства обороны, потому что для каждого объекта будет использован свой, подходящий для этих целей инструмент. <...> Ну, скажем, наносить удар высокоточной гиперзвуковой ракетой по какой-то незначительной, казалось бы, цели, небольшой по объему, бессмысленно, потому что это все равно что из пушки палить по воробьям", — сказал президент.О том, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие, писало издание The New York Times. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подобные рассуждения безответственны, они исходят от тех, кто плохо понимает реальность.Как подчеркнул в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к неконтролируемому разрастанию конфликта.На минувшей неделе Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этом документе приведен обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие. Российские ведомства настоятельно рекомендовали другим странам ознакомиться с этим документом.

https://ria.ru/20241128/kitaj-1986165235.html

https://ria.ru/20241122/oreshnik-1985132563.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о действиях России в случае появления у Киева ядерного оружия Путин о действиях России в случае появления у Киева ядерного оружия 2024-11-28T16:37 true PT1M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, в мире, украина, владимир путин, касым-жомарт токаев