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Ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, заявил Путин
Ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, заявил Путин
Россию уже дважды атаковали после применения "Орешника", ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, но он есть, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:26
2024-11-28T16:26
2024-11-28T16:45
специальная военная операция на украине
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россию уже дважды атаковали после применения "Орешника", ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, но он есть, заявил президент России Владимир Путин."Двукратно (атаковали) после ответом уже состоявшимся "Орешником", при этом еще дважды использовались ATACMS в Курской области. Так ущерб минимальный, но, тем не менее, сам факт использования, конечно, мы не можем на это не обратить внимания, тем более, что ущерб есть", - сказал Путин журналистам.
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курская область, россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Украина
Ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, заявил Путин
Путин: ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, но он есть