https://ria.ru/20241128/putin-1986261174.html

Ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, заявил Путин

Ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, заявил Путин

Россию уже дважды атаковали после применения "Орешника", ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, но он есть, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:26

2024-11-28T16:26

2024-11-28T16:45

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир путин

украина

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россию уже дважды атаковали после применения "Орешника", ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, но он есть, заявил президент России Владимир Путин."Двукратно (атаковали) после ответом уже состоявшимся "Орешником", при этом еще дважды использовались ATACMS в Курской области. Так ущерб минимальный, но, тем не менее, сам факт использования, конечно, мы не можем на это не обратить внимания, тем более, что ущерб есть", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20241128/putin-1986267080.html

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курская область, россия, владимир путин, украина