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Ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 28.11.2024 (обновлено: 16:45 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986261174.html
Ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, заявил Путин
Ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, заявил Путин
Россию уже дважды атаковали после применения "Орешника", ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, но он есть, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:26
2024-11-28T16:45
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
украина
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россию уже дважды атаковали после применения "Орешника", ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, но он есть, заявил президент России Владимир Путин."Двукратно (атаковали) после ответом уже состоявшимся "Орешником", при этом еще дважды использовались ATACMS в Курской области. Так ущерб минимальный, но, тем не менее, сам факт использования, конечно, мы не можем на это не обратить внимания, тем более, что ущерб есть", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20241128/putin-1986267080.html
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курская область, россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Украина
Ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, заявил Путин

Путин: ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, но он есть

© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россию уже дважды атаковали после применения "Орешника", ущерб от ракет ATACMS в Курской области минимальный, но он есть, заявил президент России Владимир Путин.
"Двукратно (атаковали) после ответом уже состоявшимся "Орешником", при этом еще дважды использовались ATACMS в Курской области. Так ущерб минимальный, но, тем не менее, сам факт использования, конечно, мы не можем на это не обратить внимания, тем более, что ущерб есть", - сказал Путин журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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