https://ria.ru/20241128/putin-1986259944.html
Путин оценил социально-политическую обстановку в Казахстане
Путин оценил социально-политическую обстановку в Казахстане - РИА Новости, 28.11.2024
Путин оценил социально-политическую обстановку в Казахстане
Социально-политическая обстановка в Казахстане стабильна, это помогает развитию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:23
2024-11-28T16:23
2024-11-28T16:23
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
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АСТАНА , 28 ноя - РИА Новости. Социально-политическая обстановка в Казахстане стабильна, это помогает развитию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Социально-политическая обстановка в стране стабильна, что очень важно для планирования работы в сфере экономики, для инвестиций в экономику Казахстана", - сказал журналистам Путин. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Путин оценил социально-политическую обстановку в Казахстане
Путин заявил, что социально-политическая обстановка в Казахстане стабильна