https://ria.ru/20241128/putin-1986259944.html

Путин оценил социально-политическую обстановку в Казахстане

Путин оценил социально-политическую обстановку в Казахстане - РИА Новости, 28.11.2024

Путин оценил социально-политическую обстановку в Казахстане

Социально-политическая обстановка в Казахстане стабильна, это помогает развитию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:23

2024-11-28T16:23

2024-11-28T16:23

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986206787_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_dd441718313f3209a1f804cbf94729c3.jpg

АСТАНА , 28 ноя - РИА Новости. Социально-политическая обстановка в Казахстане стабильна, это помогает развитию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Социально-политическая обстановка в стране стабильна, что очень важно для планирования работы в сфере экономики, для инвестиций в экономику Казахстана", - сказал журналистам Путин. Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев