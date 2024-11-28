https://ria.ru/20241128/putin-1986259721.html

Путин допустил сотрудничество с Казахстаном по атомной энергетике

Путин допустил сотрудничество с Казахстаном по атомной энергетике - РИА Новости, 28.11.2024

Путин допустил сотрудничество с Казахстаном по атомной энергетике

Сотрудничество РФ и Казахстана по развитию атомной энергетики в стране весьма возможно, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:21

2024-11-28T16:21

2024-11-28T16:31

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Казахстана по развитию атомной энергетики в стране весьма возможно, сказал президент России Владимир Путин.""Росатом" имеет опыт сотрудничества с иностранными партнерами. Мы вчера это тоже обсуждали. Окончательное решение всегда за заказчиком. Но я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном по этому направлению весьма возможно", - заявил Путин во время общения с журналистами.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241128/putin-1986262050.html

россия

казахстан

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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире