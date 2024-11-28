https://ria.ru/20241128/putin-1986259721.html
Путин допустил сотрудничество с Казахстаном по атомной энергетике
Путин допустил сотрудничество с Казахстаном по атомной энергетике - РИА Новости, 28.11.2024
Путин допустил сотрудничество с Казахстаном по атомной энергетике
Сотрудничество РФ и Казахстана по развитию атомной энергетики в стране весьма возможно, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:21
2024-11-28T16:21
2024-11-28T16:31
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казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Казахстана по развитию атомной энергетики в стране весьма возможно, сказал президент России Владимир Путин.""Росатом" имеет опыт сотрудничества с иностранными партнерами. Мы вчера это тоже обсуждали. Окончательное решение всегда за заказчиком. Но я думаю, что наше сотрудничество с Казахстаном по этому направлению весьма возможно", - заявил Путин во время общения с журналистами.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
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россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Путин допустил сотрудничество с Казахстаном по атомной энергетике
Путин допустил сотрудничество РФ и Казахстана по развитию атомной энергетики