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Путин рассказал о перспективах развития отношений с Казахстаном - РИА Новости, 28.11.2024
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16:19 28.11.2024 (обновлено: 16:34 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986259016.html
Путин рассказал о перспективах развития отношений с Казахстаном
Путин рассказал о перспективах развития отношений с Казахстаном - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о перспективах развития отношений с Казахстаном
Россия и Казахстан - естественные партнеры и союзники, с хорошими перспективами развития отношений, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:19
2024-11-28T16:34
россия
владимир путин
казахстан
касым-жомарт токаев
в мире
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан - естественные партнеры и союзники, с хорошими перспективами развития отношений, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Мы естественные партнеры и союзники. Я оцениваю, что у нас очень хорошие перспективы на будущее. Вчера мы в неформальной обстановке с президентом Касым-Жомарт Кемелевичем (Токаевым - ред.) весь вечер обсуждали эти перспективы, повторю еще раз - я оцениваю их как в высшей степени положительные, - сказал Путин.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
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Путин о российско-казахстанских отношениях
Путин о российско-казахстанских отношениях
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россия, владимир путин, казахстан, касым-жомарт токаев, в мире
Россия, Владимир Путин, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, В мире
Путин рассказал о перспективах развития отношений с Казахстаном

Путин назвал Россию и Казахстан естественными союзниками и партнерами

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан - естественные партнеры и союзники, с хорошими перспективами развития отношений, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
"Мы естественные партнеры и союзники. Я оцениваю, что у нас очень хорошие перспективы на будущее. Вчера мы в неформальной обстановке с президентом Касым-Жомарт Кемелевичем (Токаевым - ред.) весь вечер обсуждали эти перспективы, повторю еще раз - я оцениваю их как в высшей степени положительные, - сказал Путин.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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РоссияВладимир ПутинКазахстанКасым-Жомарт ТокаевВ мире
 
 
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