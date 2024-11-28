https://ria.ru/20241128/putin-1986259016.html

Путин рассказал о перспективах развития отношений с Казахстаном

Путин рассказал о перспективах развития отношений с Казахстаном - РИА Новости, 28.11.2024

Путин рассказал о перспективах развития отношений с Казахстаном

Россия и Казахстан - естественные партнеры и союзники, с хорошими перспективами развития отношений, заявил журналистам президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:19

2024-11-28T16:19

2024-11-28T16:34

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владимир путин

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан - естественные партнеры и союзники, с хорошими перспективами развития отношений, заявил журналистам президент России Владимир Путин."Мы естественные партнеры и союзники. Я оцениваю, что у нас очень хорошие перспективы на будущее. Вчера мы в неформальной обстановке с президентом Касым-Жомарт Кемелевичем (Токаевым - ред.) весь вечер обсуждали эти перспективы, повторю еще раз - я оцениваю их как в высшей степени положительные, - сказал Путин.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

https://ria.ru/20241128/kazahstan-1986263749.html

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Путин о российско-казахстанских отношениях Путин о российско-казахстанских отношениях 2024-11-28T16:19 true PT3M54S

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россия, владимир путин, казахстан, касым-жомарт токаев, в мире