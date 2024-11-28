https://ria.ru/20241128/putin-1986258900.html
Россия и Казахстан перевели в нацвалюты более 80 процентов расчетов
Россия и Казахстан перевели в нацвалюты более 80 процентов расчетов - РИА Новости, 28.11.2024
Россия и Казахстан перевели в нацвалюты более 80 процентов расчетов
Россия и Казахстан перевели в национальные валюты более 80% расчетов во взаимной торговле, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:19
2024-11-28T16:19
2024-11-28T16:20
россия
казахстан
владимир путин
экономика
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан перевели в национальные валюты более 80% расчетов во взаимной торговле, сообщил президент РФ Владимир Путин."Одной из проблем была и отчасти остается проблема расчетов, но мы свыше 80% этих расчетов перевели уже в национальные валюты. И это, конечно, облегчает нашу работу в финансовой сфере", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20241127/kazakhstan-1985633293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, владимир путин, экономика
Россия, Казахстан, Владимир Путин, Экономика
Россия и Казахстан перевели в нацвалюты более 80 процентов расчетов
Путин: Россия и Казахстан перевели в нацвалюты 80% расчетов во взаимной торговле