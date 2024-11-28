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На Западе неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 28.11.2024
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15:56 28.11.2024 (обновлено: 16:08 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986251475.html
На Западе неожиданно высказались о Путине
На Западе неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 28.11.2024
На Западе неожиданно высказались о Путине
Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое восхищение президентом РФ Владимиром Путиным в социальной сети Х. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:56
2024-11-28T16:08
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое восхищение президентом РФ Владимиром Путиным в социальной сети Х."Владимир Путин интеллектуально, стратегически и политически превосходит каждого западного лидера", — уверен он.Журналист отмечает, что россияне уважают президента и доверяют его действиям, а тот факт, что главу государства поддерживает большинство россиян, сводит с ума Запад и вызывает ненависть правящих элит.По данным ВЦИОМ по состоянию на 1 ноября 2024 года, на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,2% респондентов.
https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
На Западе неожиданно высказались о Путине

Журналист Боуз восхитился Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое восхищение президентом РФ Владимиром Путиным в социальной сети Х.
"Владимир Путин интеллектуально, стратегически и политически превосходит каждого западного лидера", — уверен он.
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Журналист отмечает, что россияне уважают президента и доверяют его действиям, а тот факт, что главу государства поддерживает большинство россиян, сводит с ума Запад и вызывает ненависть правящих элит.
По данным ВЦИОМ по состоянию на 1 ноября 2024 года, на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,2% респондентов.
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