https://ria.ru/20241128/putin-1986251475.html

На Западе неожиданно высказались о Путине

На Западе неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 28.11.2024

На Западе неожиданно высказались о Путине

Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое восхищение президентом РФ Владимиром Путиным в социальной сети Х. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:56

2024-11-28T15:56

2024-11-28T16:08

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858711565_0:162:3070:1889_1920x0_80_0_0_803d86371e5f5f0d6192779b75b692f9.jpg

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз выразил свое восхищение президентом РФ Владимиром Путиным в социальной сети Х."Владимир Путин интеллектуально, стратегически и политически превосходит каждого западного лидера", — уверен он.Журналист отмечает, что россияне уважают президента и доверяют его действиям, а тот факт, что главу государства поддерживает большинство россиян, сводит с ума Запад и вызывает ненависть правящих элит.По данным ВЦИОМ по состоянию на 1 ноября 2024 года, на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,2% респондентов.

https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html

https://ria.ru/20241128/oreshnik-1986228343.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин