https://ria.ru/20241128/putin-1986228173.html

Путин будет ежегодно получать доклады об эффективности губернаторов

Путин будет ежегодно получать доклады об эффективности губернаторов - РИА Новости, 28.11.2024

Путин будет ежегодно получать доклады об эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин поручил администрации президента РФ ежегодно, до 1 февраля, предоставлять доклады об основных и дополнительных социологических... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:42

2024-11-28T14:42

2024-11-28T14:42

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента РФ ежегодно, до 1 февраля, предоставлять доклады об основных и дополнительных социологических показателях эффективности губернаторов, следует из указа главы государства, опубликованного в четверг. Путин подписал указ, которым утвердил обновленный перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов и исполнительных органов субъектов РФ. "Администрации президента РФ ежегодно до 1 февраля предоставлять президенту Российской Федерации доклады о фактических значениях основных и дополнительных социологических показателей за отчетный период", - говорится в тексте указа президента. К основным социологическим показателям относятся пункты "Доверие к власти", "Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом", "Удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства", "Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность", "Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности". Администрации президента также необходимо в двухмесячный срок представить на утверждение главы государства методику расчета значений данных показателей. Дополнительные показатели из числа включенных в перечень, достижение которых целесообразно оценивать с учетом анализа общественного мнения, администрация президента совместно с правительством и комиссией Госсовета РФ определит в течение двух месяцев.

https://ria.ru/20241128/putin-1986220901.html

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россия, владимир путин, политика