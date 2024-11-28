Рейтинг@Mail.ru
Путин будет ежегодно получать доклады об эффективности губернаторов - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/putin-1986228173.html
Путин будет ежегодно получать доклады об эффективности губернаторов
Путин будет ежегодно получать доклады об эффективности губернаторов - РИА Новости, 28.11.2024
Путин будет ежегодно получать доклады об эффективности губернаторов
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента РФ ежегодно, до 1 февраля, предоставлять доклады об основных и дополнительных социологических... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:42
2024-11-28T14:42
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента РФ ежегодно, до 1 февраля, предоставлять доклады об основных и дополнительных социологических показателях эффективности губернаторов, следует из указа главы государства, опубликованного в четверг. Путин подписал указ, которым утвердил обновленный перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов и исполнительных органов субъектов РФ. "Администрации президента РФ ежегодно до 1 февраля предоставлять президенту Российской Федерации доклады о фактических значениях основных и дополнительных социологических показателей за отчетный период", - говорится в тексте указа президента. К основным социологическим показателям относятся пункты "Доверие к власти", "Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом", "Удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства", "Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность", "Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности". Администрации президента также необходимо в двухмесячный срок представить на утверждение главы государства методику расчета значений данных показателей. Дополнительные показатели из числа включенных в перечень, достижение которых целесообразно оценивать с учетом анализа общественного мнения, администрация президента совместно с правительством и комиссией Госсовета РФ определит в течение двух месяцев.
https://ria.ru/20241128/putin-1986220901.html
https://ria.ru/20241128/putin-1986220862.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин будет ежегодно получать доклады об эффективности губернаторов

Путин будет ежегодно получать доклады о показателях эффективности губернаторов

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил администрации президента РФ ежегодно, до 1 февраля, предоставлять доклады об основных и дополнительных социологических показателях эффективности губернаторов, следует из указа главы государства, опубликованного в четверг.
Путин подписал указ, которым утвердил обновленный перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов и исполнительных органов субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Россия открыта к международному партнерству в науке, заявил Путин
Вчера, 14:19
"Администрации президента РФ ежегодно до 1 февраля предоставлять президенту Российской Федерации доклады о фактических значениях основных и дополнительных социологических показателей за отчетный период", - говорится в тексте указа президента.
К основным социологическим показателям относятся пункты "Доверие к власти", "Удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом", "Удовлетворенность участников специальной военной операции условиями для медицинской реабилитации, переобучения и трудоустройства", "Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность", "Условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности". Администрации президента также необходимо в двухмесячный срок представить на утверждение главы государства методику расчета значений данных показателей.
Дополнительные показатели из числа включенных в перечень, достижение которых целесообразно оценивать с учетом анализа общественного мнения, администрация президента совместно с правительством и комиссией Госсовета РФ определит в течение двух месяцев.
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии совместного фотографирования участников сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
"Орешник" — лишь начало. Путин представил ракетное "меню" для Киева
Вчера, 14:19
 
РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала