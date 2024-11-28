https://ria.ru/20241128/putin-1986220901.html

Россия открыта к международному партнерству в науке, заявил Путин

Россия открыта к международному партнерству в науке, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Россия открыта к международному партнерству в науке, заявил Путин

Россия всегда открыта к конструктивному, по-настоящему равноправному и взаимовыгодному международному партнерству в науке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:19

2024-11-28T14:19

2024-11-28T14:48

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наука

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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Россия всегда открыта к конструктивному, по-настоящему равноправному и взаимовыгодному международному партнерству в науке, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы подтвердить, что Россия неизменно открыта к конструктивному, по-настоящему равноправному и взаимовыгодному международному партнерству в научной сфере", - говорится в приветствии Путина участникам IV Конгресса молодых ученых. Приветствие на пленарном заседании Конгресса зачитал помощник главы государства Андрей Фурсенко."Очевидно, что объединение усилий разных стран в выстраивании интегрированных цепочек - от образования и подготовки кадров до промышленного производства - активное вовлечение в эти процессы бизнеса позволит быстрее достичь значимых результатов в развитии науки, укрепить технологический, индустриальный суверенитет, эффективнее реагировать на вызовы времени", - говорится в приветствии.Отечественные и зарубежные инженеры и изобретатели, представители фундаментальной и прикладной науки, предприниматели, а также руководители профильных ведомств и госкорпораций собрались на федеральной территории Сириус, чтобы обсудить основные достижения уходящего года и определить приоритеты на будущее, в том числе новые совместные исследовательские и инновационные проекты и программы, отметил Путин."Важно, что на полях Конгресса состоится Форум молодых учёных государств БРИКС, проводимый в рамках российского председательства в объединении. Это мероприятие призвано способствовать повышению роли БРИКС в глобальном научном диалоге в условиях формирующегося многополярного миропорядка и стремительно возрастающего объёма знаний", - добавил президент РФ.Путин выразил уверенность, что дискуссии на Конгрессе будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы получат практическую реализацию, помогут воплотить в жизнь прорывные идеи молодых исследовательских команд из России и других государств.

https://ria.ru/20241127/mishustin-1986017269.html

https://ria.ru/20241127/nauka-1986017977.html

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россия, владимир путин, андрей фурсенко, брикс