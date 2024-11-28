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Россия открыта к международному партнерству в науке, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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Наука
 
14:19 28.11.2024 (обновлено: 14:48 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986220901.html
Россия открыта к международному партнерству в науке, заявил Путин
Россия открыта к международному партнерству в науке, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Россия открыта к международному партнерству в науке, заявил Путин
Россия всегда открыта к конструктивному, по-настоящему равноправному и взаимовыгодному международному партнерству в науке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:19
2024-11-28T14:48
россия
наука
владимир путин
андрей фурсенко
брикс
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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Россия всегда открыта к конструктивному, по-настоящему равноправному и взаимовыгодному международному партнерству в науке, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы подтвердить, что Россия неизменно открыта к конструктивному, по-настоящему равноправному и взаимовыгодному международному партнерству в научной сфере", - говорится в приветствии Путина участникам IV Конгресса молодых ученых. Приветствие на пленарном заседании Конгресса зачитал помощник главы государства Андрей Фурсенко."Очевидно, что объединение усилий разных стран в выстраивании интегрированных цепочек - от образования и подготовки кадров до промышленного производства - активное вовлечение в эти процессы бизнеса позволит быстрее достичь значимых результатов в развитии науки, укрепить технологический, индустриальный суверенитет, эффективнее реагировать на вызовы времени", - говорится в приветствии.Отечественные и зарубежные инженеры и изобретатели, представители фундаментальной и прикладной науки, предприниматели, а также руководители профильных ведомств и госкорпораций собрались на федеральной территории Сириус, чтобы обсудить основные достижения уходящего года и определить приоритеты на будущее, в том числе новые совместные исследовательские и инновационные проекты и программы, отметил Путин."Важно, что на полях Конгресса состоится Форум молодых учёных государств БРИКС, проводимый в рамках российского председательства в объединении. Это мероприятие призвано способствовать повышению роли БРИКС в глобальном научном диалоге в условиях формирующегося многополярного миропорядка и стремительно возрастающего объёма знаний", - добавил президент РФ.Путин выразил уверенность, что дискуссии на Конгрессе будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы получат практическую реализацию, помогут воплотить в жизнь прорывные идеи молодых исследовательских команд из России и других государств.
https://ria.ru/20241127/mishustin-1986017269.html
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россия, владимир путин, андрей фурсенко, брикс
Россия, Наука, Владимир Путин, Андрей Фурсенко, БРИКС
Россия открыта к международному партнерству в науке, заявил Путин

Путин: Россия открыта к равноправному международному партнерству в науке

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Россия всегда открыта к конструктивному, по-настоящему равноправному и взаимовыгодному международному партнерству в науке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы подтвердить, что Россия неизменно открыта к конструктивному, по-настоящему равноправному и взаимовыгодному международному партнерству в научной сфере", - говорится в приветствии Путина участникам IV Конгресса молодых ученых. Приветствие на пленарном заседании Конгресса зачитал помощник главы государства Андрей Фурсенко.
Премьер-министр Михаил Мишустин во время вручения премии правительства в области науки и техники. 27 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Россия открыта для международного сотрудничества в науке, заявил Мишустин
27 ноября, 15:26
"Очевидно, что объединение усилий разных стран в выстраивании интегрированных цепочек - от образования и подготовки кадров до промышленного производства - активное вовлечение в эти процессы бизнеса позволит быстрее достичь значимых результатов в развитии науки, укрепить технологический, индустриальный суверенитет, эффективнее реагировать на вызовы времени", - говорится в приветствии.
Отечественные и зарубежные инженеры и изобретатели, представители фундаментальной и прикладной науки, предприниматели, а также руководители профильных ведомств и госкорпораций собрались на федеральной территории Сириус, чтобы обсудить основные достижения уходящего года и определить приоритеты на будущее, в том числе новые совместные исследовательские и инновационные проекты и программы, отметил Путин.
"Важно, что на полях Конгресса состоится Форум молодых учёных государств БРИКС, проводимый в рамках российского председательства в объединении. Это мероприятие призвано способствовать повышению роли БРИКС в глобальном научном диалоге в условиях формирующегося многополярного миропорядка и стремительно возрастающего объёма знаний", - добавил президент РФ.
Путин выразил уверенность, что дискуссии на Конгрессе будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы получат практическую реализацию, помогут воплотить в жизнь прорывные идеи молодых исследовательских команд из России и других государств.
Премьер-министр Михаил Мишустин во время вручения премии правительства в области науки и техники. 27 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Мишустин назвал одну из важных задач в сфере науки
27 ноября, 15:32
 
НаукаРоссияВладимир ПутинАндрей ФурсенкоБРИКС
 
 
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