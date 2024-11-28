https://ria.ru/20241128/putin-1986219754.html

Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов

Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов - РИА Новости, 28.11.2024

Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов и исполнительных органов субъектов, соответствующий указ... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:16

2024-11-28T14:16

2024-11-28T14:40

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов и исполнительных органов субъектов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях обеспечения проведения оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, включая оценку результатов достижения субъектами Российской Федерации национальных целей, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" постановляю: утвердить прилагаемый перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241128/putin-1986215651.html

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россия, владимир путин, политика