https://ria.ru/20241128/putin-1986219754.html
Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов
Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов - РИА Новости, 28.11.2024
Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов
Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов и исполнительных органов субъектов, соответствующий указ... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:16
2024-11-28T14:16
2024-11-28T14:40
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов и исполнительных органов субъектов, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях обеспечения проведения оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, включая оценку результатов достижения субъектами Российской Федерации национальных целей, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" постановляю: утвердить прилагаемый перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации", - говорится в документе.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов
Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности глав регионов