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Главари киевского режима утратили легитимность, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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13:51 28.11.2024 (обновлено: 14:17 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986213433.html
Главари киевского режима утратили легитимность, заявил Путин
Главари киевского режима утратили легитимность, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Главари киевского режима утратили легитимность, заявил Путин
Главари киевского режима утратили легитимность, не пойдя на выборы, они не имеют права отдавать приказы вооруженным силам, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:51
2024-11-28T14:17
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Главари киевского режима утратили легитимность, не пойдя на выборы, они не имеют права отдавать приказы вооруженным силам, заявил президент России Владимир Путин. "За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимные и, исходя с чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Российский президент отметил, что те, кто исполняет приказы Киева, тоже становятся соучастниками преступлений. "Они не имеют права толкать людей на смерть", - заявил Путин.
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в мире, киев, россия, владимир путин, одкб
В мире, Киев, Россия, Владимир Путин, ОДКБ
Главари киевского режима утратили легитимность, заявил Путин

Путин назвал киевский режим неонацистским

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин во время визита в Казахстан
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Главари киевского режима утратили легитимность, не пойдя на выборы, они не имеют права отдавать приказы вооруженным силам, заявил президент России Владимир Путин.
"За что, например, сегодня должны отдавать свои жизни насильно мобилизованные украинские военнослужащие и офицеры? За бандеровский неонацистский режим, который засел в Киеве? За его главарей, которые уже утратили свою легитимность? Ведь они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимные и, исходя с чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Российский президент отметил, что те, кто исполняет приказы Киева, тоже становятся соучастниками преступлений.
"Они не имеют права толкать людей на смерть", - заявил Путин.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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