https://ria.ru/20241128/putin-1986207546.html
Путин рассказал о поставках западных вооружений на Украину
Путин рассказал о поставках западных вооружений на Украину - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о поставках западных вооружений на Украину
России известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:31
2024-11-28T13:31
2024-11-28T13:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. России известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить, заявил президент России Владимир Путин. "Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится на вооружении потенциального противника, сколько на складах, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется поставить", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина, россия, одкб
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, ОДКБ
Путин рассказал о поставках западных вооружений на Украину
Путин заявил, что РФ знает сколько западных вооружений поставлено на Украину