https://ria.ru/20241128/putin-1986207546.html

Путин рассказал о поставках западных вооружений на Украину

Путин рассказал о поставках западных вооружений на Украину - РИА Новости, 28.11.2024

Путин рассказал о поставках западных вооружений на Украину

России известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:31

2024-11-28T13:31

2024-11-28T13:57

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

россия

одкб

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АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. России известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить, заявил президент России Владимир Путин. "Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится на вооружении потенциального противника, сколько на складах, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется поставить", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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2024

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владимир путин, украина, россия, одкб