Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о поставках западных вооружений на Украину - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 28.11.2024 (обновлено: 13:57 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986207546.html
Путин рассказал о поставках западных вооружений на Украину
Путин рассказал о поставках западных вооружений на Украину - РИА Новости, 28.11.2024
Путин рассказал о поставках западных вооружений на Украину
России известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:31
2024-11-28T13:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. России известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить, заявил президент России Владимир Путин. "Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится на вооружении потенциального противника, сколько на складах, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется поставить", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, украина, россия, одкб
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, ОДКБ
Путин рассказал о поставках западных вооружений на Украину

Путин заявил, что РФ знает сколько западных вооружений поставлено на Украину

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 28 ноя – РИА Новости. России известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы знаем, разумеется, сколько соответствующих систем вооружения находится на вооружении потенциального противника, сколько на складах, где они конкретно находятся, сколько вооружения поставлено на Украину и сколько планируется поставить", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала