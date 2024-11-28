https://ria.ru/20241128/putin-1986206910.html

Путин назвал киевский режим узурпаторами власти на Украине

Путин назвал киевский режим узурпаторами власти на Украине - РИА Новости, 28.11.2024

Путин назвал киевский режим узурпаторами власти на Украине

Президент РФ Владимир Путин назвал киевский режим узурпаторами власти на Украине. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:28

2024-11-28T13:28

2024-11-28T13:29

специальная военная операция на украине

украина

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россия

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал киевский режим узурпаторами власти на Украине. Путин подробно информировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне СВО и новых российских вооружениях. "Они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, владимир путин, одкб, россия, безопасность