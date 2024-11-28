https://ria.ru/20241128/putin-1986206910.html
Путин назвал киевский режим узурпаторами власти на Украине
Путин назвал киевский режим узурпаторами власти на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Путин назвал киевский режим узурпаторами власти на Украине
Президент РФ Владимир Путин назвал киевский режим узурпаторами власти на Украине. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:28
2024-11-28T13:28
2024-11-28T13:29
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
одкб
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985122525_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_150244bf7f4de20d0cd62c9b3db2f18c.jpg
АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал киевский режим узурпаторами власти на Украине. Путин подробно информировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне СВО и новых российских вооружениях. "Они же не пошли на выборы. Они сегодня полностью нелегитимны. И с юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985122525_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_e688b2c65c00358003d9f20f450aedf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, одкб, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, ОДКБ, Россия, Безопасность
Путин назвал киевский режим узурпаторами власти на Украине
Президент России Путин назвал киевский режим узурпаторами власти на Украине