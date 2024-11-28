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Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ к участию в Параде 9 мая
Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ к участию в Параде 9 мая - РИА Новости, 28.11.2024
Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ к участию в Параде 9 мая
Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и воинские расчеты стран объединения принять участие в параде на Красной площади 9 мая в Москве. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:27
2024-11-28T13:27
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и воинские расчеты стран объединения принять участие в параде на Красной площади 9 мая в Москве."Очень важно, что мы помним о победе советского народа в Великой Отечественной войне, о юбилее, о 80-летии этой Победы... Я надеюсь, вы найдете время приехать на эти торжественные мероприятия в Москву 9 мая. Кроме того, мы приглашаем воинские расчеты стран ОДКБ вместе с российскими военными принять участие в параде на Красной площади", - сказал он лидерам стран-участниц объединения.
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одкб, москва, россия, владимир путин, в мире
ОДКБ, Москва, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ к участию в Параде 9 мая
Путин пригласил воинские расчеты стран ОДКБ к участию в Параде 9 мая в Москве