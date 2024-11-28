https://ria.ru/20241128/putin-1986203484.html
Путин назвал власти Украины нелегитимными
Путин назвал власти Украины нелегитимными - РИА Новости, 28.11.2024
Путин назвал власти Украины нелегитимными
Власти Украины нелегитимны и не имеют права отдавать приказы, толкать своих людей на смерть, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:19
2024-11-28T13:19
2024-11-28T13:32
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Власти Украины нелегитимны и не имеют права отдавать приказы, толкать своих людей на смерть, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подробно информировал коллег по ОДКБ о текущей ситуации в зоне СВО и новых российских вооружениях. Президент назвал главарей киевского режима узурпаторами власти на Украине, которые "не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам"."Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на бой. Более того, как я уже сказал, приказы эти являются преступными", - сказал Путин.
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Путин назвал власти Украины нелегитимными
Путин заявил, что власти Украины не имеют права толкать своих людей на смерть