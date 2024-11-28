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Судьба СВО решается на поле боя, заявил Путин
Судьба СВО решается на поле боя, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Судьба СВО решается на поле боя, заявил Путин
Судьба любого военного конфликта, в том числе СВО, решается на поле боя, все зависит от солдат, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:16
2024-11-28T13:16
2024-11-28T13:25
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Судьба любого военного конфликта, в том числе СВО, решается на поле боя, все зависит от солдат, заявил президент России Владимир Путин."Самое главное заключается все-таки в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя. В конечном итоге всё зависит от солдата", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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владимир путин, безопасность, одкб, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, ОДКБ, Россия
Судьба СВО решается на поле боя, заявил Путин
Путин заявил, что судьба любого конфликта, в том числе СВО, решается на поле боя