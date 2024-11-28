https://ria.ru/20241128/putin-1986201150.html

Судьба СВО решается на поле боя, заявил Путин

Судьба СВО решается на поле боя, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Судьба СВО решается на поле боя, заявил Путин

Судьба любого военного конфликта, в том числе СВО, решается на поле боя, все зависит от солдат, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:16

2024-11-28T13:16

2024-11-28T13:25

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

одкб

россия

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Судьба любого военного конфликта, в том числе СВО, решается на поле боя, все зависит от солдат, заявил президент России Владимир Путин."Самое главное заключается все-таки в том, что даже при наличии самого современного оружия судьба любого военного конфликта, любой военной кампании, в том числе и специальной военной операции, решается на земле, на поле боя. В конечном итоге всё зависит от солдата", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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владимир путин, безопасность, одкб, россия