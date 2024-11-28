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Главарь киевского режима клянчит у хозяев военную технику, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 28.11.2024 (обновлено: 13:54 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986200049.html
Главарь киевского режима клянчит у хозяев военную технику, заявил Путин
Главарь киевского режима клянчит у хозяев военную технику, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Главарь киевского режима клянчит у хозяев военную технику, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в России видят, что главарь киевского режима Владимир Зеленский помимо ракет "клянчит у своих хозяев" и другую... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:13
2024-11-28T13:54
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
одкб
в мире
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России видят, что главарь киевского режима Владимир Зеленский помимо ракет "клянчит у своих хозяев" и другую военную технику."Мы видим, что главарь киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику. пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире", - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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владимир путин, россия, владимир зеленский, одкб, в мире
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, ОДКБ, В мире
Главарь киевского режима клянчит у хозяев военную технику, заявил Путин

Путин: главарь киевского режима клянчит у хозяев ракеты и военную технику

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России видят, что главарь киевского режима Владимир Зеленский помимо ракет "клянчит у своих хозяев" и другую военную технику.
"Мы видим, что главарь киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику. пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире", - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Крыму ответили на слова главы офиса Зеленского о переговорах с Россией
Вчера, 08:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияВладимир ЗеленскийОДКБВ мире
 
 
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