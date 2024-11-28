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Главарь киевского режима клянчит у хозяев военную технику, заявил Путин
Главарь киевского режима клянчит у хозяев военную технику, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Главарь киевского режима клянчит у хозяев военную технику, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в России видят, что главарь киевского режима Владимир Зеленский помимо ракет "клянчит у своих хозяев" и другую... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:13
2024-11-28T13:13
2024-11-28T13:54
владимир путин
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россия
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России видят, что главарь киевского режима Владимир Зеленский помимо ракет "клянчит у своих хозяев" и другую военную технику."Мы видим, что главарь киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику. пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире", - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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Главарь киевского режима клянчит у хозяев военную технику, заявил Путин
Путин: главарь киевского режима клянчит у хозяев ракеты и военную технику