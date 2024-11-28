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Путин прокомментировал разрешение Запада Киеву на дальнобойные удары
Путин прокомментировал разрешение Запада Киеву на дальнобойные удары - РИА Новости, 28.11.2024
Путин прокомментировал разрешение Запада Киеву на дальнобойные удары
Россия неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт, заявил президент РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:11
2024-11-28T13:11
2024-11-28T13:16
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин."Как известно, официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении вооружённым силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооружённый конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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Путин прокомментировал разрешение Запада Киеву на дальнобойные удары
Путин заявил, что разрешение Киеву бить вглубь России значит вовлечение Запада