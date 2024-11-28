https://ria.ru/20241128/putin-1986199465.html

Путин прокомментировал разрешение Запада Киеву на дальнобойные удары

Путин прокомментировал разрешение Запада Киеву на дальнобойные удары - РИА Новости, 28.11.2024

Путин прокомментировал разрешение Запада Киеву на дальнобойные удары

Россия неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт, заявил президент РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T13:11

2024-11-28T13:11

2024-11-28T13:16

россия

киев

в мире

украина

нато

владимир путин

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985122525_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_150244bf7f4de20d0cd62c9b3db2f18c.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин."Как известно, официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении вооружённым силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооружённый конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

https://ria.ru/20241128/ssha-1986123837.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, в мире, украина, нато, владимир путин, одкб