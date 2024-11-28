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Путин прокомментировал разрешение Запада Киеву на дальнобойные удары - РИА Новости, 28.11.2024
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13:11 28.11.2024 (обновлено: 13:16 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986199465.html
Путин прокомментировал разрешение Запада Киеву на дальнобойные удары
Путин прокомментировал разрешение Запада Киеву на дальнобойные удары - РИА Новости, 28.11.2024
Путин прокомментировал разрешение Запада Киеву на дальнобойные удары
Россия неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт, заявил президент РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:11
2024-11-28T13:16
россия
киев
в мире
украина
нато
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин."Как известно, официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении вооружённым силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооружённый конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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россия, киев, в мире, украина, нато, владимир путин, одкб
Россия, Киев, В мире, Украина, НАТО, Владимир Путин, ОДКБ
Путин прокомментировал разрешение Запада Киеву на дальнобойные удары

Путин заявил, что разрешение Киеву бить вглубь России значит вовлечение Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Россия неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как известно, официальные лица западных стран в начале ноября заявили о разрешении вооружённым силам Украины наносить удары по территории Российской Федерации высокоточным оружием большой дальности западного производства. Мы неоднократно обращали внимание на то, что это будет означать прямое вовлечение этих стран в вооружённый конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно", - сказал Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
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