https://ria.ru/20241128/putin-1986176321.html

Путин прибыл во Дворец независимости в Астане

Путин прибыл во Дворец независимости в Астане - РИА Новости, 28.11.2024

Путин прибыл во Дворец независимости в Астане

Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:44

2024-11-28T11:44

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казахстан

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг президент России вместе с другими лидерами примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.

https://ria.ru/20241127/putin-1986053450.html

астана

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астана, одкб, в мире, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан