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Путин прибыл во Дворец независимости в Астане - РИА Новости, 28.11.2024
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11:44 28.11.2024 (обновлено: 12:06 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin-1986176321.html
Путин прибыл во Дворец независимости в Астане
Путин прибыл во Дворец независимости в Астане - РИА Новости, 28.11.2024
Путин прибыл во Дворец независимости в Астане
Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:44
2024-11-28T12:06
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владимир путин
касым-жомарт токаев
казахстан
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг президент России вместе с другими лидерами примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
https://ria.ru/20241127/putin-1986053450.html
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Прибытие Путина на саммит ОДКБ
Путин приехал на саммит ОДКБ. В пальто
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астана, одкб, в мире, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, казахстан
Астана, ОДКБ, В мире, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан
Путин прибыл во Дворец независимости в Астане

Путин прибыл во Дворец независимости в Астане для заседания совета ОДКБ

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.
В четверг президент России вместе с другими лидерами примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
Путин: Казахстан — наш ближайший друг и надежный союзник - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Путин назвал Казахстан надежным союзником России
27 ноября, 17:39
 
АстанаОДКБВ миреРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевКазахстан
 
 
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