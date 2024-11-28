https://ria.ru/20241128/putin-1986176321.html
Путин прибыл во Дворец независимости в Астане
Путин прибыл во Дворец независимости в Астане - РИА Новости, 28.11.2024
Путин прибыл во Дворец независимости в Астане
Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:44
2024-11-28T11:44
2024-11-28T12:06
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Астане, где пройдет заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.В четверг президент России вместе с другими лидерами примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Астане. Казахстан в этом году председательствует в организации.
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Прибытие Путина на саммит ОДКБ
Путин приехал на саммит ОДКБ. В пальто
2024-11-28T11:44
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Путин прибыл во Дворец независимости в Астане
Путин прибыл во Дворец независимости в Астане для заседания совета ОДКБ