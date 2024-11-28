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Российские бойцы понимают, за что воюют, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 28.11.2024 (обновлено: 13:39 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/putin--1986205464.html
Российские бойцы понимают, за что воюют, заявил Путин
Российские бойцы понимают, за что воюют, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Российские бойцы понимают, за что воюют, заявил Путин
Участники специальной военной операции со стороны России воюют за родину, будущее России и своих детей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:24
2024-11-28T13:39
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Участники специальной военной операции со стороны России воюют за родину, будущее России и своих детей, заявил президент России Владимир Путин."Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как они говорят сегодня, ей стратегическое поражение.", - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБРИА Новости
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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владимир путин, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия
Российские бойцы понимают, за что воюют, заявил Путин

Путин заявил, что российские бойцы прекрасно понимают, за что воюют в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. Участники специальной военной операции со стороны России воюют за родину, будущее России и своих детей, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как они говорят сегодня, ей стратегическое поражение.", - сказал Путин во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБРИА Новости
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
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