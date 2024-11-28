В Молдавии оппозиция протестует перед зданием конституционного суда
Партия социалистов Молдавии проводит акцию протеста перед зданием КС в Кишиневе
© SputnikПартия социалистов Молдавии проводит акцию протеста перед зданием конституционного суда. 28 ноября 2024
© Sputnik
Партия социалистов Молдавии проводит акцию протеста перед зданием конституционного суда. 28 ноября 2024
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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии в четверг проводит акцию протеста перед зданием конституционного суда (КС), оппозиция требует проведения повторных выборов президента республики и отставки парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты от социалистов в четверг бойкотируют пленарное заседание парламента в связи с опротестованием итогов президентских выборов в Конституционном суде и проведением акции протеста перед зданием КС.
Активисты и сторонники партии собрались в четверг у здания суда. Они настаивают, что выбора прошли с нарушениями, поэтому их итоги не могут быть признаны законными.
"Мы требуем повторных выборов, и желательно без Майи Санду! Эта власть обманула граждан. Эта власть обанкротилась. Мы требуем отставки всех и досрочных парламентских выборов", - заявил на протесте лидер партии социалистов Игорь Додон. Он призвал все оппозиционные силы объединиться против Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", чтобы добиться отставки этой власти и проведения досрочных парламентских выборов. "Кража голосов – это самое крупное преступление против народа и страны! Народ требует, чтобы эта банда вместе со своими лакеями убралась из власти и из этой страны, потому что они работают против людей и против Молдавии", - добавил депутат парламента Богдан Цырдя.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.
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