https://ria.ru/20241128/protest-1986187038.html

В Молдавии оппозиция протестует перед зданием конституционного суда

В Молдавии оппозиция протестует перед зданием конституционного суда - РИА Новости, 28.11.2024

В Молдавии оппозиция протестует перед зданием конституционного суда

Партия социалистов Молдавии в четверг проводит акцию протеста перед зданием конституционного суда (КС), оппозиция требует проведения повторных выборов... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:43

2024-11-28T12:43

2024-11-28T12:47

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игорь додон

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 28 ноя - РИА Новости. Партия социалистов Молдавии в четверг проводит акцию протеста перед зданием конституционного суда (КС), оппозиция требует проведения повторных выборов президента республики и отставки парламента, передает корреспондент РИА Новости. Депутаты от социалистов в четверг бойкотируют пленарное заседание парламента в связи с опротестованием итогов президентских выборов в Конституционном суде и проведением акции протеста перед зданием КС. Активисты и сторонники партии собрались в четверг у здания суда. Они настаивают, что выбора прошли с нарушениями, поэтому их итоги не могут быть признаны законными. "Мы требуем повторных выборов, и желательно без Майи Санду! Эта власть обманула граждан. Эта власть обанкротилась. Мы требуем отставки всех и досрочных парламентских выборов", - заявил на протесте лидер партии социалистов Игорь Додон. Он призвал все оппозиционные силы объединиться против Майи Санду и правящей партии "Действие и солидарность", чтобы добиться отставки этой власти и проведения досрочных парламентских выборов. "Кража голосов – это самое крупное преступление против народа и страны! Народ требует, чтобы эта банда вместе со своими лакеями убралась из власти и из этой страны, потому что они работают против людей и против Молдавии", - добавил депутат парламента Богдан Цырдя. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов Стояногло набрал 51,19%, а Санду - 48,81%.

https://ria.ru/20241128/moldaviya-1986167677.html

https://ria.ru/20241125/raskol-1985604974.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, игорь додон, выборы в молдавии — 2024