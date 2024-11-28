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Суд вынес приговор адвокату Идалову - РИА Новости, 28.11.2024
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21:40 28.11.2024 (обновлено: 22:14 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/prigovor-1986336397.html
Суд вынес приговор адвокату Идалову
Суд вынес приговор адвокату Идалову - РИА Новости, 28.11.2024
Суд вынес приговор адвокату Идалову
Химкинский городской суд Московской области отправил на год и 11 месяцев принудительных работ адвоката Тимур Идалова за сравнение прокурора с киногероем... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T21:40
2024-11-28T22:14
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
хабаровский край
москва
лев пономарев
сергей фургал
химкинский городской суд
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ХИМКИ, (Московская обл), 28 ноя - РИА Новости. Химкинский городской суд Московской области отправил на год и 11 месяцев принудительных работ адвоката Тимур Идалова за сравнение прокурора с киногероем "комиссаром Каттани, которого расстреляли", посчитав это реальной угрозой, а также временно запретил ему работать адвокатом, сообщили РИА Новости в суде."Суд приговорил Идалова к одному году и 11 месяцам принудительных работ, а также установил запрет на 3 года занятия адвокатской деятельностью. Мера пресечения до вступления приговора в законную силу оставлена прежней - заключение под стражей", - сказала собеседница агентства.В апреле 2023 года СК возбудил против адвоката уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.По данным следствия, Идалов в зале Никулинского суда в Москве, "не скрывая своего неуважения к суду и участникам процесса, угрожал насилием гособвинителю".Речь идёт о том, что адвокат, защищая своего доверителя, во время процесса назвал прокурора Светлану Тарасову комиссаром Каттани (персонаж итальянского сериала "Спрут") и добавил, что "его расстреляли". Суд счел это реальной угрозой.В своем последнем слове Тимур Идалов рассказал, что он заявил прокурору Тарасовой (известной после дела о драках футболистов Кокорина и Мамаева) несколько реплик, в том числе сказал следующее: " у меня такое ощущение, что прокурор не прокурор, а сыщик всех времен и народов, какой информацией вы обладаете, объясните без протокола, вы превышаете полномочия прокурора... Не надо превышать полномочия, комиссар Каттани, блин. Комиссара Каттани давно расстреляли".Идалов пояснил, что таким образом он лишь выразил мнение, что прокурор должен ссылаться исключительно на сведения, полученные компетентным органом в соответствии с нормами действующего законодательства, "а не своих знакомых и иных лиц". Он также добавил, что вспомнил киногероя исключительно в контексте сравнения профессиональной деятельности прокурора, а не другие аспекты их биографии."Комиссар Каттани ассоциируется у меня и у всех здравомыслящих добропорядочных граждан как эталонный полицейский, пример для подражания, он символизирует с собой отважного, неподкупного и умного борца с мафией, настоящего полицейского, который погиб в неравной борьбе с бандитами и коррумпированными представителями власти. Очевидно, к Тарасовой данная характеристика неприменима", - заметил Идалов.Изначально адвоката арестовали, однако впоследствии мера пресечения была смягчена до запрета определенных действий.Химкинский городской суд Московской области слушает дело с ноября 2023 года, но процесс пришлось приостановить, так как Идалов исчез, 15 июля его объявили в розыск. В конце октября он был задержан, арестован и доставлен в Москву.В прениях сторон гособвинитель просил назначить ему штраф 150 тысяч рублей и запретить заниматься адвокатской деятельностью на три года.Тимур Идалов известен тем, что защищал Марата Кадырова, фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, представлял интересы признанного иноагентом Льва Пономарева*, он неоднократно участвовал в качестве защитника по делам о терроризме и экстремизме.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), хабаровский край, москва, лев пономарев , сергей фургал, химкинский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Хабаровский край, Москва, Лев Пономарев , Сергей Фургал, Химкинский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд вынес приговор адвокату Идалову

Суд отправил адвоката Идалова на год и 11 месяцев принудительных работ

© Фото : Тимур ИдаловАдвокат Тимур Идалов
Адвокат Тимур Идалов - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : Тимур Идалов
Адвокат Тимур Идалов . Архивное фото
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ХИМКИ, (Московская обл), 28 ноя - РИА Новости. Химкинский городской суд Московской области отправил на год и 11 месяцев принудительных работ адвоката Тимур Идалова за сравнение прокурора с киногероем "комиссаром Каттани, которого расстреляли", посчитав это реальной угрозой, а также временно запретил ему работать адвокатом, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд приговорил Идалова к одному году и 11 месяцам принудительных работ, а также установил запрет на 3 года занятия адвокатской деятельностью. Мера пресечения до вступления приговора в законную силу оставлена прежней - заключение под стражей", - сказала собеседница агентства.
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В апреле 2023 года СК возбудил против адвоката уголовное дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
По данным следствия, Идалов в зале Никулинского суда в Москве, "не скрывая своего неуважения к суду и участникам процесса, угрожал насилием гособвинителю".
Речь идёт о том, что адвокат, защищая своего доверителя, во время процесса назвал прокурора Светлану Тарасову комиссаром Каттани (персонаж итальянского сериала "Спрут") и добавил, что "его расстреляли". Суд счел это реальной угрозой.
В своем последнем слове Тимур Идалов рассказал, что он заявил прокурору Тарасовой (известной после дела о драках футболистов Кокорина и Мамаева) несколько реплик, в том числе сказал следующее: " у меня такое ощущение, что прокурор не прокурор, а сыщик всех времен и народов, какой информацией вы обладаете, объясните без протокола, вы превышаете полномочия прокурора... Не надо превышать полномочия, комиссар Каттани, блин. Комиссара Каттани давно расстреляли".
Идалов пояснил, что таким образом он лишь выразил мнение, что прокурор должен ссылаться исключительно на сведения, полученные компетентным органом в соответствии с нормами действующего законодательства, "а не своих знакомых и иных лиц". Он также добавил, что вспомнил киногероя исключительно в контексте сравнения профессиональной деятельности прокурора, а не другие аспекты их биографии.
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"Комиссар Каттани ассоциируется у меня и у всех здравомыслящих добропорядочных граждан как эталонный полицейский, пример для подражания, он символизирует с собой отважного, неподкупного и умного борца с мафией, настоящего полицейского, который погиб в неравной борьбе с бандитами и коррумпированными представителями власти. Очевидно, к Тарасовой данная характеристика неприменима", - заметил Идалов.
Изначально адвоката арестовали, однако впоследствии мера пресечения была смягчена до запрета определенных действий.
Химкинский городской суд Московской области слушает дело с ноября 2023 года, но процесс пришлось приостановить, так как Идалов исчез, 15 июля его объявили в розыск. В конце октября он был задержан, арестован и доставлен в Москву.
В прениях сторон гособвинитель просил назначить ему штраф 150 тысяч рублей и запретить заниматься адвокатской деятельностью на три года.
Тимур Идалов известен тем, что защищал Марата Кадырова, фигуранта дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, представлял интересы признанного иноагентом Льва Пономарева*, он неоднократно участвовал в качестве защитника по делам о терроризме и экстремизме.
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