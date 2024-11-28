Экс-главе "Либеральной России" вынесли приговор за оправдание терроризма
Экс-глава "Либеральной России" получил заочно шесть лет за оправдание терроризма
© Getty Images / Peter MacdiarmidАндрей Сидельников*
© Getty Images / Peter Macdiarmid
Андрей Сидельников* . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экс-глава "Либеральной России" Андрей Сидельников* заочно приговорен к шести годам колонии за оправдание терроризма, сообщает прокуратура Москвы
«
"С учетом позиции прокуратуры иноагент Андрей Сидельников* приговорен к шести годам в колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в ноябре 2023 года Сидельников на одном из видеохостингов заявлял о необходимости нападений ударных беспилотных летательных аппаратов на избирательные участки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях во время выборов президента РФ.
Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Сидельникова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также суд на 4 года лишил Сидельникова права администрировать сайты.
Сидельников был одним из руководителей созданной в начале 2000-х Борисом Березовским партии "Либеральная Россия", впоследствии вслед за бизнесменом эмигрировал в Великобританию. Признан иноагентом в октябре 2023 года.
Минюст тогда сообщал, что он призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов.
В июне 2024 года Сидельников внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента