https://ria.ru/20241128/prigovor-1986219865.html

Экс-главе "Либеральной России" вынесли приговор за оправдание терроризма

Экс-главе "Либеральной России" вынесли приговор за оправдание терроризма - РИА Новости, 28.11.2024

Экс-главе "Либеральной России" вынесли приговор за оправдание терроризма

Экс-глава "Либеральной России" Андрей Сидельников* заочно приговорен к шести годам колонии за оправдание терроризма, сообщает прокуратура Москвы РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:17

2024-11-28T14:17

2024-11-28T14:29

происшествия

москва

россия

прокуратура г. москвы

донецкая народная республика

борис березовский

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экс-глава "Либеральной России" Андрей Сидельников* заочно приговорен к шести годам колонии за оправдание терроризма, сообщает прокуратура Москвы "С учетом позиции прокуратуры иноагент Андрей Сидельников* приговорен к шести годам в колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в ноябре 2023 года Сидельников на одном из видеохостингов заявлял о необходимости нападений ударных беспилотных летательных аппаратов на избирательные участки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях во время выборов президента РФ.Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Сидельникова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Также суд на 4 года лишил Сидельникова права администрировать сайты.Сидельников был одним из руководителей созданной в начале 2000-х Борисом Березовским партии "Либеральная Россия", впоследствии вслед за бизнесменом эмигрировал в Великобританию. Признан иноагентом в октябре 2023 года.Минюст тогда сообщал, что он призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов.В июне 2024 года Сидельников внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20240603/sidelnikov-1950182376.html

https://ria.ru/20241120/most-1984911037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы, донецкая народная республика, борис березовский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)