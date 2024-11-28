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Экс-главе "Либеральной России" вынесли приговор за оправдание терроризма - РИА Новости, 28.11.2024
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14:17 28.11.2024 (обновлено: 14:29 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/prigovor-1986219865.html
Экс-главе "Либеральной России" вынесли приговор за оправдание терроризма
Экс-главе "Либеральной России" вынесли приговор за оправдание терроризма - РИА Новости, 28.11.2024
Экс-главе "Либеральной России" вынесли приговор за оправдание терроризма
Экс-глава "Либеральной России" Андрей Сидельников* заочно приговорен к шести годам колонии за оправдание терроризма, сообщает прокуратура Москвы РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:17
2024-11-28T14:29
происшествия
москва
россия
прокуратура г. москвы
донецкая народная республика
борис березовский
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экс-глава "Либеральной России" Андрей Сидельников* заочно приговорен к шести годам колонии за оправдание терроризма, сообщает прокуратура Москвы "С учетом позиции прокуратуры иноагент Андрей Сидельников* приговорен к шести годам в колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в ноябре 2023 года Сидельников на одном из видеохостингов заявлял о необходимости нападений ударных беспилотных летательных аппаратов на избирательные участки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях во время выборов президента РФ.Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Сидельникова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Также суд на 4 года лишил Сидельникова права администрировать сайты.Сидельников был одним из руководителей созданной в начале 2000-х Борисом Березовским партии "Либеральная Россия", впоследствии вслед за бизнесменом эмигрировал в Великобританию. Признан иноагентом в октябре 2023 года.Минюст тогда сообщал, что он призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов.В июне 2024 года Сидельников внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20240603/sidelnikov-1950182376.html
https://ria.ru/20241120/most-1984911037.html
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происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы, донецкая народная республика, борис березовский, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Москва, Россия, Прокуратура г. Москвы, Донецкая Народная Республика, Борис Березовский, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Экс-главе "Либеральной России" вынесли приговор за оправдание терроризма

Экс-глава "Либеральной России" получил заочно шесть лет за оправдание терроризма

© Getty Images / Peter MacdiarmidАндрей Сидельников*
Андрей Сидельников* - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Getty Images / Peter Macdiarmid
Андрей Сидельников* . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Экс-глава "Либеральной России" Андрей Сидельников* заочно приговорен к шести годам колонии за оправдание терроризма, сообщает прокуратура Москвы
«
"С учетом позиции прокуратуры иноагент Андрей Сидельников* приговорен к шести годам в колонии общего режима. Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет)", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
МВД России объявило в розыск бывшего руководителя партии Березовского
3 июня, 14:34
По информации ведомства, в ноябре 2023 года Сидельников на одном из видеохостингов заявлял о необходимости нападений ударных беспилотных летательных аппаратов на избирательные участки в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях во время выборов президента РФ.
Отмечается, что уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении Сидельникова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также суд на 4 года лишил Сидельникова права администрировать сайты.
Сидельников был одним из руководителей созданной в начале 2000-х Борисом Березовским партии "Либеральная Россия", впоследствии вслед за бизнесменом эмигрировал в Великобританию. Признан иноагентом в октябре 2023 года.
Минюст тогда сообщал, что он призывал предоставить Украине вооружение, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также в создании сообщений и материалов иностранных агентов.
В июне 2024 года Сидельников внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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ПроисшествияМоскваРоссияПрокуратура г. МосквыДонецкая Народная РеспубликаБорис БерезовскийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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