https://ria.ru/20241128/polsha-1986285583.html
Посол прокомментировал закрытие генконсульства России в Польше
Посол прокомментировал закрытие генконсульства России в Польше - РИА Новости, 28.11.2024
Посол прокомментировал закрытие генконсульства России в Польше
Польская сторона обязательно получит ответ на закрытие генерального консульства России в Познани, заявил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:19
2024-11-28T17:19
2024-11-28T17:19
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сергей андреев
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ПОЗНАНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Польская сторона обязательно получит ответ на закрытие генерального консульства России в Познани, заявил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября. Отвечая на вопрос, когда последуют ответные шаги российской стороны, посол ответил: "в надлежащее время". "Мы не имеем обыкновения принимать поспешных решений, но, как сказал наш президент по другому поводу, ответ всегда будет", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20241127/genkonsulstvo-1985972776.html
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в мире, россия, познань, польша, сергей андреев, радослав сикорский
В мире, Россия, Познань, Польша, Сергей Андреев, Радослав Сикорский
Посол прокомментировал закрытие генконсульства России в Польше
Посол Андреев пообещал ответить на закрытие генконсульства в Познани