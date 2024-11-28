https://ria.ru/20241128/polsha-1986285583.html

Посол прокомментировал закрытие генконсульства России в Польше

Посол прокомментировал закрытие генконсульства России в Польше - РИА Новости, 28.11.2024

Посол прокомментировал закрытие генконсульства России в Польше

Польская сторона обязательно получит ответ на закрытие генерального консульства России в Познани, заявил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:19

2024-11-28T17:19

2024-11-28T17:19

в мире

россия

познань

польша

сергей андреев

радослав сикорский

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ПОЗНАНЬ, 28 ноя – РИА Новости. Польская сторона обязательно получит ответ на закрытие генерального консульства России в Познани, заявил РИА Новости посол РФ Сергей Андреев. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого он не привел. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезда дипломатов до 30 ноября. Отвечая на вопрос, когда последуют ответные шаги российской стороны, посол ответил: "в надлежащее время". "Мы не имеем обыкновения принимать поспешных решений, но, как сказал наш президент по другому поводу, ответ всегда будет", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20241127/genkonsulstvo-1985972776.html

россия

познань

польша

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в мире, россия, познань, польша, сергей андреев, радослав сикорский