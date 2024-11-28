https://ria.ru/20241128/polsha-1986174097.html

В Польше заявили о победе России в конфликте на Украине

В Польше заявили о победе России в конфликте на Украине - РИА Новости, 28.11.2024

В Польше заявили о победе России в конфликте на Украине

Россия выигрывает в конфликте на Украине, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в эфире радио ZET. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:33

2024-11-28T11:33

2024-11-28T14:38

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ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Россия выигрывает в конфликте на Украине, заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера в эфире радио ZET. "Без сомнения, инициатива на российской стороне, успехи на российской стороне, и если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает эту войну", — признал польский чиновник.Он также отметил, что сейчас нет необходимости в отправке войск НАТО на Украину.Касаясь теоретической возможности военного участия Польши или альянса в целом в конфликте, Сивера признал, что Франция с февраля поднимает вопрос о возможном присутствии военных на Украине в различных формах — учебных и экономических миссиях.Говоря о том, как можно урегулировать конфликт, глава Бюро нацбезопасности заявил, что для этого нужно поддерживать Украину и оказывать давление на Россию, в частности, исключить для Москвы возможность зарабатывать на торговле топливом.

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