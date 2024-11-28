В Польше сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину
Сивера не видит необходимости в отправке войск НАТО на Украину
© AP Photo / Virginia MayoСолдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет
© AP Photo / Virginia Mayo
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ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Необходимости отправки войск НАТО на Украину пока нет, заявил в эфире радио ZET глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.
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"На данном этапе это не то решение, которое нужно", - сказал он.
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По его словам, условия мира должны быть получены путем поддержки Украины и оказания давления, в том числе, исключение возможностей обхода санкций, переговоры с китайской стороной по поставкам в РФ и такие действия, чтобы Россия не зарабатывала на экспорте топлива.
Касаясь теоретической возможности военного участия Польши или НАТО в целом в конфликте на Украине, Сивера признал, что французская администрация с февраля поднимает вопрос о возможном присутствии военных на Украине в различных формах - учебных и экономических миссиях.
По его словам, в тех или иных формах, участие возможно.
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"В самом начале войны под Киевом был дислоцирован контингент польских полицейских, выполнявший разминирование и пиротехнические задачи. Это не невозможный сценарий. Но мы тогда говорили о ресурсах МВД, а не армии, и двусторонней помощи", - отметил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.