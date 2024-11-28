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В Польше сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину - РИА Новости, 28.11.2024
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11:14 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/polsha-1986168678.html
В Польше сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину
В Польше сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину - РИА Новости, 28.11.2024
В Польше сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину
Необходимости отправки войск НАТО на Украину пока нет, заявил в эфире радио ZET глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:14
2024-11-28T11:14
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ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Необходимости отправки войск НАТО на Украину пока нет, заявил в эфире радио ZET глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера. Отвечая на вопрос, должна ли НАТО выслать военных на Украину, Сивера ответил: "Сейчас нет". "На данном этапе это не то решение, которое нужно", - сказал он. По его словам, условия мира должны быть получены путем поддержки Украины и оказания давления, в том числе, исключение возможностей обхода санкций, переговоры с китайской стороной по поставкам в РФ и такие действия, чтобы Россия не зарабатывала на экспорте топлива. Касаясь теоретической возможности военного участия Польши или НАТО в целом в конфликте на Украине, Сивера признал, что французская администрация с февраля поднимает вопрос о возможном присутствии военных на Украине в различных формах - учебных и экономических миссиях. По его словам, в тех или иных формах, участие возможно. "В самом начале войны под Киевом был дислоцирован контингент польских полицейских, выполнявший разминирование и пиротехнические задачи. Это не невозможный сценарий. Но мы тогда говорили о ресурсах МВД, а не армии, и двусторонней помощи", - отметил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241127/nato-1986049037.html
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украина, россия, польша, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В Польше сделали заявление об отправке войск НАТО на Украину

Сивера не видит необходимости в отправке войск НАТО на Украину

© AP Photo / Virginia MayoСолдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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ВАРШАВА, 28 ноя – РИА Новости. Необходимости отправки войск НАТО на Украину пока нет, заявил в эфире радио ZET глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.
Отвечая на вопрос, должна ли НАТО выслать военных на Украину, Сивера ответил: "Сейчас нет".
«
"На данном этапе это не то решение, которое нужно", - сказал он.
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По его словам, условия мира должны быть получены путем поддержки Украины и оказания давления, в том числе, исключение возможностей обхода санкций, переговоры с китайской стороной по поставкам в РФ и такие действия, чтобы Россия не зарабатывала на экспорте топлива.
Касаясь теоретической возможности военного участия Польши или НАТО в целом в конфликте на Украине, Сивера признал, что французская администрация с февраля поднимает вопрос о возможном присутствии военных на Украине в различных формах - учебных и экономических миссиях.
По его словам, в тех или иных формах, участие возможно.
«
"В самом начале войны под Киевом был дислоцирован контингент польских полицейских, выполнявший разминирование и пиротехнические задачи. Это не невозможный сценарий. Но мы тогда говорили о ресурсах МВД, а не армии, и двусторонней помощи", - отметил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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