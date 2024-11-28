https://ria.ru/20241128/poligon-1986151128.html

В Житомирской области обстреляли полигон для тренировок "Правого сектора"*

В Житомирской области обстреляли полигон для тренировок "Правого сектора"* - РИА Новости, 28.11.2024

В Житомирской области обстреляли полигон для тренировок "Правого сектора"*

Удар, вероятно, нанесен по полигону для тренировок запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* в Житомирской области, сообщил РИА... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T09:39

2024-11-28T09:39

2024-11-28T09:39

в мире

россия

житомирская область

украина

сергей лебедев

правый сектор

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар, вероятно, нанесен по полигону для тренировок запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* в Житомирской области, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. "В Житомирской области пока один прилет недалеко от Житомира, с западной стороны. Возможно полигон для тренировок запрещенной в России банды экстремистов "Правый сектор"*. Туда на днях прилетало", - сообщил Лебедев.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.

https://ria.ru/20240322/energosistema-1934863897.html

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житомирская область

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в мире, россия, житомирская область, украина, сергей лебедев, правый сектор, министерство энергетики рф (минэнерго россии)