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В Житомирской области обстреляли полигон для тренировок "Правого сектора"* - РИА Новости, 28.11.2024
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09:39 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/poligon-1986151128.html
В Житомирской области обстреляли полигон для тренировок "Правого сектора"*
В Житомирской области обстреляли полигон для тренировок "Правого сектора"* - РИА Новости, 28.11.2024
В Житомирской области обстреляли полигон для тренировок "Правого сектора"*
Удар, вероятно, нанесен по полигону для тренировок запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* в Житомирской области, сообщил РИА... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:39
2024-11-28T09:39
в мире
россия
житомирская область
украина
сергей лебедев
правый сектор
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар, вероятно, нанесен по полигону для тренировок запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* в Житомирской области, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. &quot;В Житомирской области пока один прилет недалеко от Житомира, с западной стороны. Возможно полигон для тренировок запрещенной в России банды экстремистов &quot;Правый сектор&quot;*. Туда на днях прилетало&quot;, - сообщил Лебедев.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.
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в мире, россия, житомирская область, украина, сергей лебедев, правый сектор, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Россия, Житомирская область, Украина, Сергей Лебедев, Правый сектор, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Житомирской области обстреляли полигон для тренировок "Правого сектора"*

Лебедев заявил об ударе по полигону "Правого сектора" в Житомирской области

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Удар, вероятно, нанесен по полигону для тренировок запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* в Житомирской области, сообщил РИА Новости координатор местного пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Ранее в четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Одессе, Кировограде, Харькове, Луцке и Ровно. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений.
«

"В Житомирской области пока один прилет недалеко от Житомира, с западной стороны. Возможно полигон для тренировок запрещенной в России банды экстремистов "Правый сектор"*. Туда на днях прилетало", - сообщил Лебедев.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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* Экстремистская организация, признанная террористической и запрещенная в России.
 
В миреРоссияЖитомирская областьУкраинаСергей ЛебедевПравый секторМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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