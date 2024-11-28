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Умер подполковник НАТО, участвовавший в подготовке ВСУ
Умер подполковник НАТО, участвовавший в подготовке ВСУ - РИА Новости, 29.11.2024
Умер подполковник НАТО, участвовавший в подготовке ВСУ
Умер подполковник Североатлантического альянса Кент Миллер, участвовавший в подготовке украинцев, сообщается на сайте правительства Канады. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-28T14:22
2024-11-28T14:22
2024-11-29T00:59
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Умер подполковник Североатлантического альянса Кент Миллер, участвовавший в подготовке украинцев, сообщается на сайте правительства Канады."С прискорбием подразделение Joint Task Force Ukraine сообщает о гибели одного из наших солдат, подполковника Кента Миллера", — говорится в публикации.В материале указали, что военный участвовал в канадской операции Unifier, одна из целей которой заключается в подготовке украинских военнослужащих, а 25 ноября этого года Миллер скончался от медицинских осложнений в Бельгии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявляла, что некоторые страны НАТО, отправившие своих специалистов обучать украинских военных на Украину, уже получают их обратно.Газета The New York Times сообщала, что Киев на фоне продвижения российских войск попросил НАТО помочь с обучением новобранцев вблизи линии фронта. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун отметил, что развертывание инструкторов НАТО на Украине представляется неизбежным.Как писала газета Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника одной из стран альянса, в НАТО считают, что "рано или поздно" направят военных на подмогу Киеву. При этом, по словам источника, у НАТО пока нет планов отправлять на Украину свои войска.
https://ria.ru/20241128/instruktor-1986180652.html
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Умер подполковник НАТО, участвовавший в подготовке ВСУ
Умер канадский офицер Кент Миллер из миссии по обучению украинских военных