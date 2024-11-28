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Пленный ВСУ рассказал, как просидел трое суток в "норе"

Пленный ВСУ рассказал, как просидел трое суток в "норе" - РИА Новости, 28.11.2024

Пленный ВСУ рассказал, как просидел трое суток в "норе"

Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Борисов рассказал, как просидел трое суток в "норе" на разбитой позиции после угроз командира забросать его гранатами, если... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T09:17

2024-11-28T09:17

2024-11-28T15:42

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Борисов рассказал, как просидел трое суток в "норе" на разбитой позиции после угроз командира забросать его гранатами, если посмеет высунуться. "Старший, тот, что решил из себя сделать военного большого, с 95-й бригады приказал, чтобы я залез в нору и не вылезал. Если я вылезу оттуда, мину кинет, то есть гранату мне туда. Старший сказал, что застрелит меня, если начну бежать. Сказал, сдавай автомат, можешь убегать, я тебя застрелю. Я там просидел почти трое суток, а потом сдался", — заявил Борисов в видеоролике, опубликованном Минобороны.По словам пленного, представители украинского военкомата схватили его, когда он выходил из магазина, насильно посадили в машину и повезли на медкомиссию, где все подписи проставил один врач. После этого Борисова заставили ночевать в подвале, а утром повезли "в учебное учреждение". Так он попал в 17-ю танковую бригаду. Однако техники там не оказалось, и его определили в пехоту. 29 октября Борисова принудительно отправили на уже разбитую позицию.На Украине введен режим военного положения и действует указ о всеобщей мобилизации. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.

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вооруженные силы украины, украина, в мире, киев