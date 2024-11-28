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Украинский расчет БПЛА сдался в плен вместе с аппаратурой и дроном - РИА Новости, 28.11.2024
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06:05 28.11.2024 (обновлено: 09:36 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/plen-1986132239.html
Украинский расчет БПЛА сдался в плен вместе с аппаратурой и дроном
Украинский расчет БПЛА сдался в плен вместе с аппаратурой и дроном - РИА Новости, 28.11.2024
Украинский расчет БПЛА сдался в плен вместе с аппаратурой и дроном
Украинский расчет операторов дронов сдался в российский плен вместе с аппаратурой в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовой структуре. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T06:05
2024-11-28T09:36
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинский расчет операторов дронов сдался в российский плен вместе с аппаратурой в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовой структуре."Расчет операторов БПЛА, состоящий из двух человек, принадлежавших 114-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, действуя в районе населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении, добровольно сложил оружие и вместе с аппаратурой и дроном сдался в плен солдатам группировки войск "Запад", — рассказал собеседник агентства.Снятые с дрона кадры сдачи украинских военных в плен переданы в распоряжение РИА Новости.Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на нескольких участках в регионе идут тяжелые бои. В тот же день Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области.
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Расчет БПЛА ВСУ сдался в плен вместе с аппаратурой на Харьковском направлении
Украинский расчет беспилотников из 114-й отдельной бригады теробороны ВСУ добровольно и вместе с аппаратурой сдался в плен группировке войск "Запад" у Новомлынска на харьковском направлении. Об этом РИА Новости сообщили в российской силовой структуре. Снятые с разведкоптера кадры сдачи украинских военных в плен российской армии переданы в распоряжение агентства.
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Украинский расчет БПЛА сдался в плен вместе с аппаратурой и дроном

Расчет БПЛА ВСУ сдался в плен вместе с аппаратурой на Харьковском направлении

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Украинский расчет операторов дронов сдался в российский плен вместе с аппаратурой в Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовой структуре.
"Расчет операторов БПЛА, состоящий из двух человек, принадлежавших 114-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ, действуя в районе населенного пункта Новомлынск на Харьковском направлении, добровольно сложил оружие и вместе с аппаратурой и дроном сдался в плен солдатам группировки войск "Запад", — рассказал собеседник агентства.
Снятые с дрона кадры сдачи украинских военных в плен переданы в распоряжение РИА Новости.
Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на нескольких участках в регионе идут тяжелые бои. В тот же день Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Копанки в Харьковской области.
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