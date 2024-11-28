https://ria.ru/20241128/peterburg-1986189082.html

В Петербурге открыли 12 новых дорог и развязок

В Петербурге открыли 12 новых дорог и развязок - РИА Новости, 28.11.2024

В Петербурге открыли 12 новых дорог и развязок

Движение по 12 новым дорогам и развязкам было открыто в Санкт-Петербурге в 2024 году, отремонтировано 100 объектов улично-дорожной сети, сообщил губернатор... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:33

2024-11-28T12:33

2024-11-28T14:44

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кронштадт

александр беглов

дороги

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Движение по 12 новым дорогам и развязкам было открыто в Санкт-Петербурге в 2024 году, отремонтировано 100 объектов улично-дорожной сети, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в Петербурге подвели итоги дорожно-строительного сезона 2024 года. "Петербург сохраняет высокие темпы строительства и ремонта объектов транспортной инфраструктуры. Это один из приоритетов развития Северной столицы. В этом году открыто движение по 12 новым дорогам и развязкам, отремонтировано 100 объектов улично-дорожной сети и 25 километров одиночного пути трамвайных линий. Ряд проектов реализован по поручению президента России (Владимира Путина), а также при федеральной поддержке в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Новые магистрали и дорожные развязки улучшили дорожную ситуацию, в том числе в популярных туристических местах, разгрузили выезды из города, обеспечили дополнительные выезды на федеральные трассы", - отметил Беглов. В 2024 году, согласно сообщению, запущено рабочее движение по новым развязкам на пересечении Лагерного и Петрозаводского шоссе, а также Дунайского проспекта и Московского шоссе. Оба объекта построены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Также было открыто рабочее движение по двум реконструированным участкам Колпинского шоссе: от кольцевого движения Софийской улицы до перекрестка улиц Фидерной и Танкистов и от автодороги М-10 "Россия" до Софийской улицы. Оба участка расширились до четырех полос, благодаря чему повысилась транспортная доступность Колпинского и Пушкинского районов. В Невском районе запустили движение транспорта по Русановской улице, в Приморском районе в створе Сердобольской улицы появился новый двухполосный мост через Черную речку. Новый подземный переход под площадью Академика Лихачева позволил создать безопасный пешеходный маршрут от Тучкова Моста до Кронверкской набережной и Петропавловской крепости, одном из красивейших мест в городе, популярном у туристов. На намывных территориях Васильевского острова завершены работы на пяти новых магистралях общей протяженностью семь километров. Всего в рамках первого этапа развития улично-дорожной сети микрорайона будет построено 15 километров дорог. Они обеспечат транспортную доступность существующих и строящихся жилых комплексов. Как сообщает пресс-служба, по поручению президента России продолжается масштабная работа по развитию транспортной инфраструктуры Кронштадта. В этом году завершились основные строительно-монтажные работы на четырех объектах улично-дорожной сети района. Реконструировано и построено два участка Цитадельского шоссе: от улицы Гидростроителей до улицы Литке с подключением к Комплексу защитных сооружений от наводнений и от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга. Завершена реконструкция Цитадельской дороги от Кронштадтского до Цитадельского шоссе и самого протяженного объекта – два километра от КЗС до Цитадельской дороги - Кронштадтского шоссе. Реализация проектов обеспечила комфортное и безопасное передвижение автомобилистов и пешеходов. Теперь не будет пробок на въезде в Кронштадт. Всего на острове Котлин будет реализовано семь проектов общей протяженностью 11,5 километра. Также в Петербурге активно ремонтируются уже существующие дороги. В этом году в нормативное состояние приведено 100 объектов улично-дорожной сети, из них 49 - в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Дорожники с опережением графика отремонтировали семь километров дорожного полотна Будапештской улицы - от улицы Фучика до Малой Балканской улицы. К нормативу привели 3,1 километра Гатчинского шоссе на участке от площади Воинской Славы до границы Санкт-Петербурга. У шоссе высокая транспортная нагрузка, дорога связывает близлежащие населенные пункты Ленинградской области с Северной столицей и обеспечивает подъезды к объектам социальной инфраструктуры, памятникам истории и культуры. Самым протяженным объектом стало Зеленогорское шоссе – отремонтирован участок длиной 18 километров от Приморского шоссе до проспекта Ленина. Кроме того, приведены к нормативу такие значимые магистрали, как Лиговский, Чкаловский и Приморский проспекты, Гороховая улица, Вознесенское шоссе, улица Салова и десятки других улиц. Также до конца 2024 года будут отремонтированы трамвайные линии общей протяженностью 25 километров одиночного пути. Среди наиболее важных объектов реконструкции трамвайных путей – Садовая улица от Инженерной улицы до Вознесенского проспекта, проспекты Просвещения и Энгельса, Новочеркасский проспект от Заневской до Красногвардейской площади. Также в Петербурге продолжается реализация ряда крупных инфраструктурных проектов – строительство Южной широтной магистрали в Пушкинском районе и Большого Смоленского моста - первой за последние 40 лет разводной переправы через Неву. В этом году стартовали проекты строительства магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе и реконструкции Цимбалинского путепровода.

https://ria.ru/20240808/razvjazka-1964947568.html

https://realty.ria.ru/20241108/peterburg-1982717137.html

https://realty.ria.ru/20240326/kontrakt-1935905717.html

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кронштадт

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Артем Смирнов

санкт-петербург, кронштадт, александр беглов, дороги