https://ria.ru/20241128/perm-1986245364.html

В Перми автобус съехал с дороги и загорелся

В Перми автобус съехал с дороги и загорелся - РИА Новости, 28.11.2024

В Перми автобус съехал с дороги и загорелся

Автобус потерял управление, съехал с дороги в Перми и загорелся, погибших нет, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в городском... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:42

2024-11-28T15:42

2024-11-28T15:42

происшествия

пермь

авто

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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Автобус потерял управление, съехал с дороги в Перми и загорелся, погибших нет, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в городском департаменте транспорта. Ранее в краевом главном управлении МВД сообщали, что сотрудники полиции выехали на место инцидента с автобусом в пермском Закамске для выяснения обстоятельств ЧП. "Сегодня, в 16.27 (14.27 мск) в районе улицы Светлогорской в результате потери управления автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части... после чего произошло возгорание. Пассажиры покинули салон", - рассказали в департаменте. Собеседник уточнил, что на место были вызваны спецслужбы для ликвидации очага возгорания, а также для оказания медицинской помощи. "По предварительной информации, погибших в результате ДТП нет, информация о пострадавших уточняется",- добавили в учреждении.

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происшествия, пермь, авто, россия