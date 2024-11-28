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В Перми автобус съехал с дороги и загорелся
В Перми автобус съехал с дороги и загорелся - РИА Новости, 28.11.2024
В Перми автобус съехал с дороги и загорелся
Автобус потерял управление, съехал с дороги в Перми и загорелся, погибших нет, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в городском... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:42
2024-11-28T15:42
2024-11-28T15:42
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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Автобус потерял управление, съехал с дороги в Перми и загорелся, погибших нет, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в городском департаменте транспорта. Ранее в краевом главном управлении МВД сообщали, что сотрудники полиции выехали на место инцидента с автобусом в пермском Закамске для выяснения обстоятельств ЧП. "Сегодня, в 16.27 (14.27 мск) в районе улицы Светлогорской в результате потери управления автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части... после чего произошло возгорание. Пассажиры покинули салон", - рассказали в департаменте. Собеседник уточнил, что на место были вызваны спецслужбы для ликвидации очага возгорания, а также для оказания медицинской помощи. "По предварительной информации, погибших в результате ДТП нет, информация о пострадавших уточняется",- добавили в учреждении.
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происшествия, пермь, авто, россия
Происшествия, Пермь, Авто, Россия
В Перми автобус съехал с дороги и загорелся
В Перми автобус потерял управление, съехал с дороги и загорелся
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Автобус потерял управление, съехал с дороги в Перми и загорелся, погибших нет, информация о пострадавших уточняется, сообщили РИА Новости в городском департаменте транспорта.
Ранее в краевом главном управлении МВД сообщали, что сотрудники полиции выехали на место инцидента с автобусом в пермском Закамске для выяснения обстоятельств ЧП.
"Сегодня, в 16.27 (14.27 мск) в районе улицы Светлогорской в результате потери управления автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части... после чего произошло возгорание. Пассажиры покинули салон", - рассказали в департаменте.
Собеседник уточнил, что на место были вызваны спецслужбы для ликвидации очага возгорания, а также для оказания медицинской помощи.
"По предварительной информации, погибших в результате ДТП нет, информация о пострадавших уточняется",- добавили в учреждении.