https://ria.ru/20241128/peremirie-1986079541.html

Цель: остановить войну — но ненадолго

Цель: остановить войну — но ненадолго - РИА Новости, 28.11.2024

Цель: остановить войну — но ненадолго

Ливан и Израиль достигли соглашения о временном — на 60 дней — прекращении огня. То есть война на Ближнем Востоке выдохлась и подходит к концу? РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T08:00

2024-11-28T08:00

2024-11-28T15:19

аналитика

израиль

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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Ливан и Израиль достигли соглашения о временном — на 60 дней — прекращении огня. То есть война на Ближнем Востоке выдохлась и подходит к концу?Нет, хотя нынешний раунд кровопролития на северном для Израиля фронте, похоже, завершается. Спустя два месяца после начала израильского вторжения в Ливан премьер Нетаньяху был вынужден приступить к сворачиванию операции. Не потому, что на него так уж сильно давили США, хотя и это было важным фактором, а потому, что обещанная им победа над "Хезболлой" оказалась недостижимой. Признать это прямо Нетаньяху не может и говорит о том, что отбросил "Хезболлу" на десятилетия назад. Однако это откровенная ложь: Израиль смог убить лидеров этой организации, но не смог ни сокрушить ее, ни захватить южную часть Ливана. А именно это и было главной целью израильского вторжения — впрочем, изначально неосуществимой.Израиль смог убить руководителя "Хезболлы" шейха Насруллу (и его преемников), устроить теракт с пейджерами, убить тысячи бойцов шиитского ополчения и около четырех тысяч гражданских, однако не смог продвинуться вглубь Ливана больше чем на три километра (и то лишь в одном месте). Да, достигнутое сейчас соглашение приведет к тому, что "Хезболла" отведет свои части на север от границы, за находящуюся от нее в 20 километрах речку Литани, а Израиль выведет свои войска с ливанской территории. И если оно будет соблюдаться обеими сторонами, ракетные и артиллерийские дуэли прекратятся, а миллион ливанцев, бежавших на север страны, и сто тысяч израильтян, уехавших из приграничных районов, вернутся к себе домой. Но этот мир будет очень хрупким, потому что главная причина противостояния — война в Газе — так и не прекращена.За 14 месяцев мир привык к геноциду в палестинском секторе, и хотя сейчас количество жертв там уже не растет прежними темпами, ситуация остается катастрофической. Полтора месяца продолжается блокада севера Газы — с голодом, нехваткой лекарств и периодическими ударами израильских ракет. Именно атака на Газу и стала причиной конфликта на севере, в Ливане: "Хезболла" пыталась поддержать ХАМАС, оттянуть израильские силы и обстреливала Израиль. Серьезного ущерба еврейскому государству это не наносило, но добавляло нервозности, поэтому Нетаньяху и решился на операцию против Ливана. Последний раз Израиль атаковал соседа в 2006-м и не добился тогда больших успехов. А сейчас результат и вовсе отрицательный, потому что, кроме убийства лидеров "Хезболлы", Израиль не получил ничего.Израиль не просто сам загнал себя в тупик — он упорно продолжает двигаться к глобальной обструкции. Вот как Нетаньяху обосновал необходимость прекращения огня в Ливане: нужно сосредоточиться на иранской угрозе, дать отдых солдатам и пополнить запасы оружия, разделить фронты, то есть изолировать ХАМАС в Газе от помощи "Хезболлы". Но все эти аргументы — в пользу войны и нагнетания напряженности в регионе, а не об урегулировании. Впрочем, никакого настоящего урегулирования ни Нетаньяху, ни большая часть израильского политического класса и общества не хотят — напротив, они строят планы на дальнейшую агрессию и аннексию.И тут речь даже не об Иране — расчет на то, что, вернувшись в Белый дом, Трамп усилит давление на Тегеран и даже будет таскать для Израиля каштаны из персидского огня (то есть пригрозит Ирану военными мерами), представляется совершенно надуманным. Нет, Израиль сейчас размышляет о продолжении зачистки Газы — там все еще верят в то, что палестинцев можно выдавить если не из всего сектора, то из его части. Чтобы потом приступить к аннексии части Газы — и точно такие же планы вынашиваются в отношении Западного берега реки Иордан.Сейчас попытка объявить еще и о присоединении к Израилю населенных палестинцами территорий на Западном берегу кажется абсолютным безумием, однако после того, что Нетаньяху устроил в Газе, ему уже нечего терять. Его не арестуют, но практически гарантированно признают виновным в геноциде. Так что почти для всего незападного мира (и немалой части общественного мнения западных стран) он уже однозначный преступник — и никакие переговоры с ним невозможны. Таким образом, все планы (в том числе Трампа) о возобновлении процесса Авраамовых соглашений (то есть нормализации отношений Израиля с арабскими странами, в первую очередь Персидского залива) абсолютно нереалистичны. Арабы будут ждать от Израиля изменений в Газе: вывода войск, прекращения террора в отношении мирного населения и снятия блокады. Но Нетаньяху не только не собирается этого делать — он готовит фактическую аннексию части сектора. Кроме того, крайне взрывоопасной остается и обстановка на Западном берегу: если там вспыхнет восстание обреченных и Израиль начнет подавлять его своими обычными методами — тут же сдетонируют и все остальные горячие точки региона, прежде всего ливанская.Поэтому прекращение огня в Ливане — это лишь пауза в нынешнем акте кровавой драмы на Святой земле.

https://ria.ru/20241127/soglasheniya-1986049457.html

https://ria.ru/20241127/hamas-1985963318.html

https://ria.ru/20241127/izrail-1985992532.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024