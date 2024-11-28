https://ria.ru/20241128/pasport-1986129459.html
Россиянам назвали необязательные отметки в паспорте
Россиянам назвали необязательные отметки в паспорте - РИА Новости, 28.11.2024
Россиянам назвали необязательные отметки в паспорте
Необязательными отметками в паспорте гражданина Российской Федерации могут быть сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T04:44
2024-11-28T04:44
2024-11-28T04:44
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россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Необязательными отметками в паспорте гражданина Российской Федерации могут быть сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови, которые вправе внести соответствующие организации, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее сообщалось, что обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности. По желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах, а также выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами страны. "В паспорт могут быть внесены необязательные отметки, проставляемые иными органами и организациями", - говорится в документе. Ведомство поясняет, что к этим сведениям относятся данные об идентификационном номере налогоплательщика и группе крови гражданина РФ.
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общество, россия
Россиянам назвали необязательные отметки в паспорте
МВД напомнило о двух необязательных отметках в российском паспорте
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Необязательными отметками в паспорте гражданина Российской Федерации могут быть сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови, которые вправе внести соответствующие организации, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее сообщалось, что обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России
являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности. По желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах, а также выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами страны.
"В паспорт могут быть внесены необязательные отметки, проставляемые иными органами и организациями", - говорится в документе.
Ведомство поясняет, что к этим сведениям относятся данные об идентификационном номере налогоплательщика и группе крови гражданина РФ.