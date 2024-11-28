https://ria.ru/20241128/pasport-1986129459.html

Россиянам назвали необязательные отметки в паспорте

Россиянам назвали необязательные отметки в паспорте - РИА Новости, 28.11.2024

Россиянам назвали необязательные отметки в паспорте

Необязательными отметками в паспорте гражданина Российской Федерации могут быть сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T04:44

2024-11-28T04:44

2024-11-28T04:44

общество

россия

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Необязательными отметками в паспорте гражданина Российской Федерации могут быть сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) и группе крови, которые вправе внести соответствующие организации, говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее сообщалось, что обязательными отметками при выдаче или замене паспорта гражданина России являются регистрация по месту жительства или снятие с учета, а также сведения о воинской обязанности. По желанию гражданина в паспорт могут быть внесены сведения о браке и детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах, а также выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами страны. "В паспорт могут быть внесены необязательные отметки, проставляемые иными органами и организациями", - говорится в документе. Ведомство поясняет, что к этим сведениям относятся данные об идентификационном номере налогоплательщика и группе крови гражданина РФ.

https://ria.ru/20241120/mvd-1984731313.html

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общество, россия