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Паслер: современный центр отдыха для детей появится в Кувандыке - РИА Новости, 28.11.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:52 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/pasler-1986250174.html
Паслер: современный центр отдыха для детей появится в Кувандыке
Паслер: современный центр отдыха для детей появится в Кувандыке - РИА Новости, 28.11.2024
Паслер: современный центр отдыха для детей появится в Кувандыке
В следующем году на средства консолидированного бюджета в Кувандыкском городском округе Оренбургской области будет построен новый круглогодичный центр отдыха,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:52
2024-11-28T15:52
оренбургская область
общество
кувандык
оренбургская область
орск
денис паслер
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В следующем году на средства консолидированного бюджета в Кувандыкском городском округе Оренбургской области будет построен новый круглогодичный центр отдыха, оздоровления и развития детей, сообщил глава региона Денис Паслер. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед Законодательным собранием региона Концепция центра – новое направление, сочетающее спорт и виртуальные состязания, – фиджитал-спорт. Кроме того, модернизация коснется еще шести учреждений детского отдыха: в Орске, Новотроицке, Бузулуке и три лагеря в Оренбурге. Концепции центров в ближайшее время будут разработаны совместно с детским и родительским сообществом. "Мы проанализировали наши возможности, провели оценку существующих объектов, которая подтвердила, что нужна кардинальная модернизация всей инфраструктуры детского отдыха. В региональном бюджете на эту работу мы закладываем 1,7 миллиарда рублей", – цитирует пресс-служба областного правительства слова губернатора.
https://ria.ru/20241126/gazifikatsiya-1985766260.html
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общество, кувандык, оренбургская область, орск, денис паслер
Оренбургская область, Общество, Кувандык, Оренбургская область, Орск, Денис Паслер
Паслер: современный центр отдыха для детей появится в Кувандыке

Современный досуговый центр для детей построят в Кувандыке Оренбургской области

© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Т Плюс"Глава Оренбургской области Денис Паслер.
Глава Оренбургской области Денис Паслер. - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Т Плюс"
Глава Оренбургской области Денис Паслер. . Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В следующем году на средства консолидированного бюджета в Кувандыкском городском округе Оренбургской области будет построен новый круглогодичный центр отдыха, оздоровления и развития детей, сообщил глава региона Денис Паслер.
Об этом он заявил в ходе своего выступления перед Законодательным собранием региона
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Концепция центра – новое направление, сочетающее спорт и виртуальные состязания, – фиджитал-спорт.
Кроме того, модернизация коснется еще шести учреждений детского отдыха: в Орске, Новотроицке, Бузулуке и три лагеря в Оренбурге. Концепции центров в ближайшее время будут разработаны совместно с детским и родительским сообществом.
"Мы проанализировали наши возможности, провели оценку существующих объектов, которая подтвердила, что нужна кардинальная модернизация всей инфраструктуры детского отдыха. В региональном бюджете на эту работу мы закладываем 1,7 миллиарда рублей", – цитирует пресс-служба областного правительства слова губернатора.
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Оренбургская областьОбществоКувандыкОренбургская областьОрскДенис Паслер
 
 
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