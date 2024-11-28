https://ria.ru/20241128/pasler-1986250174.html

Паслер: современный центр отдыха для детей появится в Кувандыке

Паслер: современный центр отдыха для детей появится в Кувандыке - РИА Новости, 28.11.2024

Паслер: современный центр отдыха для детей появится в Кувандыке

В следующем году на средства консолидированного бюджета в Кувандыкском городском округе Оренбургской области будет построен новый круглогодичный центр отдыха,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:52

2024-11-28T15:52

2024-11-28T15:52

оренбургская область

общество

кувандык

оренбургская область

орск

денис паслер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151512/28/1515122809_0:263:1984:1379_1920x0_80_0_0_c188a41645997e76fa8242ded7ad76ae.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В следующем году на средства консолидированного бюджета в Кувандыкском городском округе Оренбургской области будет построен новый круглогодичный центр отдыха, оздоровления и развития детей, сообщил глава региона Денис Паслер. Об этом он заявил в ходе своего выступления перед Законодательным собранием региона Концепция центра – новое направление, сочетающее спорт и виртуальные состязания, – фиджитал-спорт. Кроме того, модернизация коснется еще шести учреждений детского отдыха: в Орске, Новотроицке, Бузулуке и три лагеря в Оренбурге. Концепции центров в ближайшее время будут разработаны совместно с детским и родительским сообществом. "Мы проанализировали наши возможности, провели оценку существующих объектов, которая подтвердила, что нужна кардинальная модернизация всей инфраструктуры детского отдыха. В региональном бюджете на эту работу мы закладываем 1,7 миллиарда рублей", – цитирует пресс-служба областного правительства слова губернатора.

https://ria.ru/20241126/gazifikatsiya-1985766260.html

https://ria.ru/20241126/orenburg-1985765472.html

кувандык

оренбургская область

орск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кувандык, оренбургская область, орск, денис паслер