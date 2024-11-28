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Парламент Абхазии назначил дату досрочных президентских выборов - РИА Новости, 28.11.2024
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12:07 28.11.2024 (обновлено: 15:00 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/parlament-1986181643.html
Парламент Абхазии назначил дату досрочных президентских выборов
Парламент Абхазии назначил дату досрочных президентских выборов - РИА Новости, 28.11.2024
Парламент Абхазии назначил дату досрочных президентских выборов
Парламент Абхазии после отставки президента Аслана Бжании принял решение провести досрочные выборы главы государства 15 февраля. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T12:07
2024-11-28T15:00
абхазия
аслан бжания
даут хутаба
протесты в абхазии — 2024
в мире
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СУХУМ, 28 ноя - РИА Новости. Парламент Абхазии после отставки президента Аслана Бжании принял решение провести досрочные выборы главы государства 15 февраля. "В двухнедельный срок мы должны были назначить дату выборов после отставки президента. Мы выслушали все стороны, все "за" и "против" и решили назначить их на 15 февраля, в субботу. Это традиционный в Абхазии день для выборов", - сказал в ходе парламентской сессии депутат Даут Хутаба.Президент Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
https://ria.ru/20241126/abkhaziya-1985778492.html
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абхазия, аслан бжания, даут хутаба, протесты в абхазии — 2024, в мире
Абхазия, Аслан Бжания, Даут Хутаба, Протесты в Абхазии — 2024, В мире
Парламент Абхазии назначил дату досрочных президентских выборов

Парламент Абхазии назначил досрочные президентские выборы на 15 февраля

© РИА Новости / Акоп Кущян | Перейти в медиабанкЗаседание парламента Абхазии. 28 ноября 2024
Заседание парламента Абхазии. 28 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Акоп Кущян
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Заседание парламента Абхазии. 28 ноября 2024
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СУХУМ, 28 ноя - РИА Новости. Парламент Абхазии после отставки президента Аслана Бжании принял решение провести досрочные выборы главы государства 15 февраля.
"В двухнедельный срок мы должны были назначить дату выборов после отставки президента. Мы выслушали все стороны, все "за" и "против" и решили назначить их на 15 февраля, в субботу. Это традиционный в Абхазии день для выборов", - сказал в ходе парламентской сессии депутат Даут Хутаба.
Президент Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
Абхазия - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
В Абхазии готовят поправки в конституцию
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АбхазияАслан БжанияДаут ХутабаПротесты в Абхазии — 2024В мире
 
 
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