https://ria.ru/20241128/pamyatniki-1986128771.html

В Италии выступили против сноса памятников российским деятелям на Украине

В Италии выступили против сноса памятников российским деятелям на Украине - РИА Новости, 28.11.2024

В Италии выступили против сноса памятников российским деятелям на Украине

Городской асессор по вопросам культуры мэрии Рима Массимилиано Смерильо выступил против сноса памятников российским деятелям культуры на Украине, заявив, что... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T04:35

2024-11-28T04:35

2024-11-28T04:35

александр пушкин

украина

россия

италия

михаил лермонтов

сергей лавров

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РИМ, 28 ноя – РИА Новости. Городской асессор по вопросам культуры мэрии Рима Массимилиано Смерильо выступил против сноса памятников российским деятелям культуры на Украине, заявив, что никакой вооруженный конфликт не оправдывает "истребления культуры". "Ранее я занимал пост координатора в комиссариате по культуре в Брюсселе. Я выступаю против любого культурного геноцида. Войны не оправдывают истребление культуры – будь то украинская, российская, палестинская или израильская культуры. Необходимо относиться к культуре как к мосту: (Александр) Пушкин и другие русские классики, композиторы из России в нашем городе всегда будут радушно приняты", - сказал член городского совета Рима РИА Новости. Ранее украинские СМИ сообщили о сносе памятников великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову в Кривом Роге Днепропетровской области. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20241118/ukraina-1984439645.html

https://ria.ru/20241120/pamyatnik-1984862840.html

украина

россия

италия

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александр пушкин, украина, россия, италия, михаил лермонтов, сергей лавров