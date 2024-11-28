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В Италии выступили против сноса памятников российским деятелям на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
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04:35 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/pamyatniki-1986128771.html
В Италии выступили против сноса памятников российским деятелям на Украине
В Италии выступили против сноса памятников российским деятелям на Украине - РИА Новости, 28.11.2024
В Италии выступили против сноса памятников российским деятелям на Украине
Городской асессор по вопросам культуры мэрии Рима Массимилиано Смерильо выступил против сноса памятников российским деятелям культуры на Украине, заявив, что... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T04:35
2024-11-28T04:35
александр пушкин
украина
россия
италия
михаил лермонтов
сергей лавров
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РИМ, 28 ноя – РИА Новости. Городской асессор по вопросам культуры мэрии Рима Массимилиано Смерильо выступил против сноса памятников российским деятелям культуры на Украине, заявив, что никакой вооруженный конфликт не оправдывает "истребления культуры". "Ранее я занимал пост координатора в комиссариате по культуре в Брюсселе. Я выступаю против любого культурного геноцида. Войны не оправдывают истребление культуры – будь то украинская, российская, палестинская или израильская культуры. Необходимо относиться к культуре как к мосту: (Александр) Пушкин и другие русские классики, композиторы из России в нашем городе всегда будут радушно приняты", - сказал член городского совета Рима РИА Новости. Ранее украинские СМИ сообщили о сносе памятников великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову в Кривом Роге Днепропетровской области. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20241118/ukraina-1984439645.html
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александр пушкин, украина, россия, италия, михаил лермонтов, сергей лавров
Александр Пушкин, Украина, Россия, Италия, Михаил Лермонтов, Сергей Лавров
В Италии выступили против сноса памятников российским деятелям на Украине

Советник по культуре Рима назвал снос памятников на Украине культурным геноцидом

© Фото : представитель УИНП в Полтавской области Олег ПустовгарПамятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в селе Веселый Подол Полтавской области
Памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в селе Веселый Подол Полтавской области - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : представитель УИНП в Полтавской области Олег Пустовгар
Памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в селе Веселый Подол Полтавской области. Архивное фото
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РИМ, 28 ноя – РИА Новости. Городской асессор по вопросам культуры мэрии Рима Массимилиано Смерильо выступил против сноса памятников российским деятелям культуры на Украине, заявив, что никакой вооруженный конфликт не оправдывает "истребления культуры".
"Ранее я занимал пост координатора в комиссариате по культуре в Брюсселе. Я выступаю против любого культурного геноцида. Войны не оправдывают истребление культуры – будь то украинская, российская, палестинская или израильская культуры. Необходимо относиться к культуре как к мосту: (Александр) Пушкин и другие русские классики, композиторы из России в нашем городе всегда будут радушно приняты", - сказал член городского совета Рима РИА Новости.
Надпись на месте снесенного памятника Александру Пушкину в Кривом Роге - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
На Украине у снесенного памятника Пушкину появилась неожиданная надпись
18 ноября, 17:52
Ранее украинские СМИ сообщили о сносе памятников великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову в Кривом Роге Днепропетровской области.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Снос памятника Зое Космодемьянской в Одесской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
В Одесской области снесли памятник Зое Космодемьянской
20 ноября, 16:25
 
Александр ПушкинУкраинаРоссияИталияМихаил ЛермонтовСергей Лавров
 
 
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