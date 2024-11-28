В Италии выступили против сноса памятников российским деятелям на Украине
Советник по культуре Рима назвал снос памятников на Украине культурным геноцидом
© Фото : представитель УИНП в Полтавской области Олег ПустовгарПамятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в селе Веселый Подол Полтавской области
© Фото : представитель УИНП в Полтавской области Олег Пустовгар
Памятник русскому селекционеру Ивану Мичурину демонтировали в селе Веселый Подол Полтавской области. Архивное фото
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РИМ, 28 ноя – РИА Новости. Городской асессор по вопросам культуры мэрии Рима Массимилиано Смерильо выступил против сноса памятников российским деятелям культуры на Украине, заявив, что никакой вооруженный конфликт не оправдывает "истребления культуры".
"Ранее я занимал пост координатора в комиссариате по культуре в Брюсселе. Я выступаю против любого культурного геноцида. Войны не оправдывают истребление культуры – будь то украинская, российская, палестинская или израильская культуры. Необходимо относиться к культуре как к мосту: (Александр) Пушкин и другие русские классики, композиторы из России в нашем городе всегда будут радушно приняты", - сказал член городского совета Рима РИА Новости.
Ранее украинские СМИ сообщили о сносе памятников великим русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову в Кривом Роге Днепропетровской области.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц, указателей началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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