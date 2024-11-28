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Пакистан и Россия завершают проработку механизмов оплаты за нефть - РИА Новости, 28.11.2024
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06:42 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/pakistan-1986134341.html
Пакистан и Россия завершают проработку механизмов оплаты за нефть
Пакистан и Россия завершают проработку механизмов оплаты за нефть - РИА Новости, 28.11.2024
Пакистан и Россия завершают проработку механизмов оплаты за нефть
Пакистан заинтересован в продолжении закупок российской нефти, сейчас страны находятся на финальной стадии процесса выработки механизма оплаты за поставки... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T06:42
2024-11-28T06:42
экономика
россия
пакистан
николай шульгинов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пакистан заинтересован в продолжении закупок российской нефти, сейчас страны находятся на финальной стадии процесса выработки механизма оплаты за поставки нефти, заявил РИА Новости спикер Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Айяз Садик. "Пакистан очень заинтересован в закупке российской нефти. Сейчас мы находимся на финальной стадии выработки механизма оплаты. Как только это будет согласовано, я думаю, все будет реализовано", - сказал он. Ранее советник премьера Пакистана Рана Ихсан Афзаль Хан заявил РИА Новости, что Исламабад планирует в ближайшее время увеличить импорт нефти из России. По его данным, в 2023 году Пакистан закупил в России около 100 тысяч тонн нефти. В октябре экс-глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщал РИА Новости, что Россия ведет переговоры с Пакистаном о долгосрочных поставках нефти в республику. Кроме того, Россия предлагала Пакистану покупать СПГ, в том числе "Новатэка", на спотовом рынке. Министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в 2023 году сообщал, что страна обсуждает подписание долгосрочного контракта с Россией о поставках ее нефти, думает об объемах в 0,7-1 миллиона тонн в год.
https://ria.ru/20241127/neft-1986084924.html
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экономика, россия, пакистан, николай шульгинов, новатэк
Экономика, Россия, Пакистан, Николай Шульгинов, Новатэк
Пакистан и Россия завершают проработку механизмов оплаты за нефть

Пакистан и РФ находятся на финальной стадии выработки механизмов оплаты за нефть

CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq / Пакистан
Пакистан - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Fassifarooq /
Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Пакистан заинтересован в продолжении закупок российской нефти, сейчас страны находятся на финальной стадии процесса выработки механизма оплаты за поставки нефти, заявил РИА Новости спикер Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Айяз Садик.
"Пакистан очень заинтересован в закупке российской нефти. Сейчас мы находимся на финальной стадии выработки механизма оплаты. Как только это будет согласовано, я думаю, все будет реализовано", - сказал он.
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Ранее советник премьера Пакистана Рана Ихсан Афзаль Хан заявил РИА Новости, что Исламабад планирует в ближайшее время увеличить импорт нефти из России. По его данным, в 2023 году Пакистан закупил в России около 100 тысяч тонн нефти.
В октябре экс-глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщал РИА Новости, что Россия ведет переговоры с Пакистаном о долгосрочных поставках нефти в республику. Кроме того, Россия предлагала Пакистану покупать СПГ, в том числе "Новатэка", на спотовом рынке. Министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в 2023 году сообщал, что страна обсуждает подписание долгосрочного контракта с Россией о поставках ее нефти, думает об объемах в 0,7-1 миллиона тонн в год.
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ЭкономикаРоссияПакистанНиколай ШульгиновНоватэк
 
 
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