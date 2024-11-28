https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986329070.html
Появились подробности о соццентре в Алтайском крае, где отравились люди
Появились подробности о соццентре в Алтайском крае, где отравились люди - РИА Новости, 28.11.2024
Появились подробности о соццентре в Алтайском крае, где отравились люди
Социальный центр, где погибли от отравления 3 человека и госпитализированы 17, занимался реабилитацией бывших осужденных, сообщил РИА Новости источник в силовых РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T20:19
2024-11-28T20:19
2024-11-28T20:19
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БАРНАУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Социальный центр, где погибли от отравления 3 человека и госпитализированы 17, занимался реабилитацией бывших осужденных, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Речь про центр "Рубикон", он занимался реабилитацией бывших осужденных, находится в селе Калистратиха Калманского района", - рассказал источник. Ранее сообщалось, что в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что сейчас в больницах находятся 17 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)". Как сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.
https://ria.ru/20241123/otravlenie-1985386440.html
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происшествия, россия, алтайский край
Происшествия, Россия, Алтайский край
Появились подробности о соццентре в Алтайском крае, где отравились люди
Соццентр на Алтае, где отравились люди, занимался реабилитацией экс-осужденных
БАРНАУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Социальный центр, где погибли от отравления 3 человека и госпитализированы 17, занимался реабилитацией бывших осужденных, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Речь про центр "Рубикон", он занимался реабилитацией бывших осужденных, находится в селе Калистратиха Калманского района", - рассказал источник.
Ранее сообщалось, что в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что сейчас в больницах находятся 17 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)". Как сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края
Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.