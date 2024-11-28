https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986329070.html

Появились подробности о соццентре в Алтайском крае, где отравились люди

Появились подробности о соццентре в Алтайском крае, где отравились люди - РИА Новости, 28.11.2024

Появились подробности о соццентре в Алтайском крае, где отравились люди

Социальный центр, где погибли от отравления 3 человека и госпитализированы 17, занимался реабилитацией бывших осужденных, сообщил РИА Новости источник в силовых РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T20:19

2024-11-28T20:19

2024-11-28T20:19

происшествия

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БАРНАУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Социальный центр, где погибли от отравления 3 человека и госпитализированы 17, занимался реабилитацией бывших осужденных, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Речь про центр "Рубикон", он занимался реабилитацией бывших осужденных, находится в селе Калистратиха Калманского района", - рассказал источник. Ранее сообщалось, что в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что сейчас в больницах находятся 17 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)". Как сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20241123/otravlenie-1985386440.html

россия

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происшествия, россия, алтайский край