https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986328587.html

В Алтайском крае из-за отравления госпитализировали 17 человек

В Алтайском крае из-за отравления госпитализировали 17 человек - РИА Новости, 28.11.2024

В Алтайском крае из-за отравления госпитализировали 17 человек

Семнадцать постояльцев социального центра в Алтайском крае, где погибли от отравления трое человек, находятся в больницах, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T20:14

2024-11-28T20:14

2024-11-28T20:14

происшествия

алтайский край

калманский район

россия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986321693_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_3f5767c90ecbe6ce1d58bfdb5eac4fd7.jpg

БАРНАУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Семнадцать постояльцев социального центра в Алтайском крае, где погибли от отравления трое человек, находятся в больницах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Всего в центре находились 22 постояльца плюс директор, трое умерли, еще 17 госпитализированы, часть из них не контактны", - рассказал источник. Ранее сообщалось, что в селе Калистратиха Калманского района в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)". Как сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20241109/otravlenie-1982829447.html

алтайский край

калманский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, алтайский край, калманский район, россия, здоровье - общество