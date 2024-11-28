В Алтайском крае из-за отравления госпитализировали 17 человек
В Алтайском крае из-за отравления в соццентре госпитализировали 17 человек
© Фото : СУ СК РФ по Алтайскому краю/ВКонтактеСотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Сотрудник СК РФ в социальном центре в Алтайском крае, где погибли от отравления 3 человека
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 28 ноя – РИА Новости. Семнадцать постояльцев социального центра в Алтайском крае, где погибли от отравления трое человек, находятся в больницах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Всего в центре находились 22 постояльца плюс директор, трое умерли, еще 17 госпитализированы, часть из них не контактны", - рассказал источник.
Ранее сообщалось, что в селе Калистратиха Калманского района в частной социальной организации с признаками отравления обнаружено тело постояльца. Еще несколько человек с признаками отравления были госпитализированы в медицинские учреждения, где впоследствии двое из них скончались. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)". Как сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре.
В Тверской области семья отравилась неизвестным веществом
9 ноября, 14:50